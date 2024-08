La crème glacée maison de Barbra Streisand

Portions : 4

Préparation : 15 minutes

Temps total: 45 minutes

Ingrédients

pour la glace :

240 ml de lait entier

170 g de guimauves

2 c. à café bombées | 15 g de café instantané

1/4 c. à café de sel de table

240 ml de crème épaisse

Videos by VICE

pour la sauce au chocolat et aux noix :

58 g de chocolat noir

2 c. à soupe | 28 g de beurre doux

120 ml d’eau bouillante

70 g de sucre en poudre

2 c. à soupe de sirop de maïs

1/4 c. à café de sel de table

60 g de noix concassées ou d’amandes grillées

½ c. à café d’essence de vanille

Instructions

1. Pour la glace : Faites chauffer le lait lentement à feu doux. Ajoutez la guimauve au fur et à mesure, en mélangeant bien, jusqu’à ce qu’elle soit dissoute. Incorporez le café instantané et le sel jusqu’à dissolution, puis retirez du feu et laissez refroidir complètement.

2. Dans un grand bol, fouettez la crème jusqu’à ce qu’elle garde la forme de sommets pointus. Ajoutez le mélange de guimauve refroidi et divisez dans un bac à glaçons (ou un bol). Congelez au moins 8 heures ou une bonne nuit. Le mélange devrait donner 700 ml de glace.

3. Pour la sauce au chocolat et aux noisettes : Versez environ 5 cm d’eau dans une casserole de taille moyenne et faites chauffer à feu moyen. Placez un bol résistant à la chaleur dans la casserole puis versez-y le chocolat et le beurre. Remuez jusqu’à ce qu’ils fondent et que le mélange soit onctueux. Incorporez l’eau, le sucre, le sirop de maïs et le sel puis mélangez jusqu’à ce que le sucre soit dissout. Faites cuire encore 5 minutes avant d’ajouter le reste des ingrédients. Servez avec la glace.

NOTE DE L’AUTEUR : Cette recette a été tirée de l’ouvrage Singers & Swingers in the Kitchen de Roberta Ashley.

Cet article a été préalablement publié sur VICE US.

VICE France est aussi sur Twitter, Instagram, Facebook et sur Flipboard.