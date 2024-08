La crise du Covid pourrait s’accompagner d’une vague de suicides en France

Si l’on pouvait penser que le confinement serait plus compliqué à vivre que le déconfinement, c’est en réalité cette deuxième étape qui a fait grossir le pourcentage de Français à avoir pensé à se suicider. D’après une étude de la fondation Jean Jaurès, parmi les 20% de Français ayant pensé au suicide en 2020, 11% d’entre eux l’ont envisagé pendant le (premier) confinement, et 17% une fois déconfinés. Pour expliquer cet état de fait, l’auteur de l’étude, le psychiatre Michel Debout, explique qu’en temps de guerre (à quoi le confinement a été comparé maintes fois par la classe politique), les suicides baissent, grâce à une sorte de dynamique de protections collectives. En revanche, une fois la crise passée, ils remontent. Parfois de façon exponentielle.

En 2016, la Fondation Jean Jaurès avait déjà réalisé une étude sur les Français et le suicide, ce qui permet d’avoir une base comparative pour les niveaux de 2020. Cette année, on note non seulement une augmentation des pensées suicidaires, mais aussi des tentatives effectives de suicides. En 2020, 20% des Français ont pensé sérieusement au suicide, et sur cette population, 27% déclarent avoir déjà fait une tentative ayant entrainé une hospitalisation – contre 22% en 2016. Et cette augmentation est particulièrement importante chez les moins de 35 ans. Sur cette sous-population ayant envisagé de s’ôter la vie, on observe une augmentation de 7% des tentatives en quatre ans. Pour l’étude, cela peut s’expliquer en partie parce que ces jeunes adultes sont aujourd’hui particulièrement « confrontés aux difficultés d’insertion professionnelle et sociale, de formation » et que les accès aux soins ont été compliqués pendant la période.

Videos by VICE

Lorsque l’on s’intéresse aux catégories socio-professionnelles les plus touchées par les tentatives de suicide en 2020, il apparait que les artisans-commerçants sont les plus concernés. Sur la population d’artisans-commerçants ayant pensé au suicide, 42% sont passés à l’acte, suivi d’une hospitalisation. Derrière, on retrouve les chômeurs : 34% de ceux qui avaient des idées suicidaires ont fait une tentative suivie d’une hospitalisation. Notons aussi que les chômeurs ont consommé davantage d’anti-dépresseurs que la population générale au cours des 12 derniers mois (16% contre 10%). Enfin, parmi les dirigeants d’entreprises ayant sérieusement envisagé le suicide, ils sont 33% à avoir effectué une tentative avant d’être hospitalisés en 2020.

Chaque crise entraîne une hausse du nombre de suicides, note l’étude. C’était déjà le cas en 2008 à l’occasion de la crise financière. On observe en revanche que les effets d’une crise sur la hausse de suicides ne s’observent qu’un ou deux ans après ladite crise. Ainsi, nous pouvons craindre que « la crise [soit] devant nous », comme l’indique l’étude.

Si vous avez besoin d’aide, des dispositifs d’écoute anonymes et gratuits sont à votre disposition par téléphone ou chat : SOS Amitié au 09 72 39 40 50 (24h/24), Suicide Ecoute au 01 45 39 40 00 (24h/24), SOS Suicide Phénix au 01 40 44 46 45 (13h/23h) ou encore le Fil Santé Jeunes au 0 800 235 236 (9h/23h).

VICE France est sur Twitter, Instagram, Facebook et sur Flipboard.

VICE Belgique est sur Instagram et Facebook.