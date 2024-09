La famille Le Pen et le rap français, une histoire d’amour/haine qui n’en finit plus

Depuis de nombreuses lunes, dès qu’un rappeur français évoque de près ou de loin le FN, en général, et son leader en particulier, c’est toujours en des termes techniques difficiles à aborder pour le grand public. Cela date des balbutiements du rap français (NTM sur Blanc et Noir, IAM sur Planète Mars), il y a eu des compilations entières de produites sur le sujet (les Sachons dire non notamment), Sofiane a un morceau sobrement intitulé « Marion Maréchal » dans son album à venir, bref, cette famille politique a toujours eu le vent en poupe et ce n’est pas près de s’arrêter.

Voici une sélection des rimes les plus efficaces et révélatrices sur le ce sujet, tous styles et toutes époques confondues. D’autant que malgré la thématique commune, il existe finalement beaucoup de variations dans cet exercice, car les rappeurs sont aussi des grands enfants à l’imagination fertile, on ne le dira jamais assez.

Videos by VICE

Évidemment, l’intégralité de la sélection est plutôt à charge contre Jean-Marie Le Pen, sa fille Marine et sa petite fille Marion Maréchal, mais ce sont les aléas du métier. Certes, un gai luron nommé Kroc Blanc, accompagné de deux potes désœuvrés, a signé un morceau à la gloire du leader du FN sur une instru type « Manau pour les nuls », mais nous n’en parlerons pas dans cet article pour des raisons évidentes d’hygiène.

Rajoutons également que le choix s’est porté sur ces personnalités du fait de leur côte dans les sondages et de leur extrême popularité dans les lyrics de nos artistes. Sinon nous sommes d’accord, dans un monde idéal, les gênantes « playlist(s) de Mélenchon » n’existeraient plus, et absolument tous les politiciens et/ou candidats de tous les partis auraient leur sélection dédicacée.





EXS : On décapite Le Pen, on redémarre la guillotine

C’est dans les vieilles marmites qu’on fait les meilleures soupes.





SINIK : Dites à Le Pen que je le baise

On lui dira.





DIAM’S – « Marine »

Dans ce morceau Diam’s semble regretter qu’elle et Marine ne puissent pas être copines à cause des idées de la politicienne. Ce qui voudrait dire qu’à la base, elle aimerait bien être sa copine. Et ça, c’est le gros point faible du morceau.



KAARIS : Juste trouve-moi une bitch Marion Maréchal, Marion Maréchal, mon programme est anal, pas besoin de siéger à l’Assemblée Nationale

Oui parce que là, a priori, elle va siéger à un autre endroit bien précis. A noter que dans le même morceau, le rappeur précise « t’es une meuf bien je te galoche, t’es une petite pute de luxe je te galoche », du coup vu le programme proposé à Marion, elle semble appartenir à une troisième catégorie encore indéterminée.



NEKFEU : Envoie le peigne, on se prépare sur la musique de Ray Charles, pas sur la flûte de Marion Maréchal Le Pen

Nous n’avons pas les mêmes valeurs.



LA FOUINE : À trop haïr les Noirs, Le Pen fait des nuits blanches

Kevin, 12 ans, vous lit son poème contre le racisme.



EL MATADOR : Et si la France m’a jamais dit “Je t’aime” c‘est qu’elle doit être frigide comme Nadine Morano ou bien Marine Le Pen

Une hypothèse qui en vaut d’autres.



MAÎTRE GIMS : Marine Le Pen sera présidente, oui, l e jour où les animaux pourront voter

Et c’est aussi pour ça que les vegans sont extrêmement dangereux. Hey les cinglés, vous voulez vraiment qu’on soit à la merci des opinions d’animaux de toute évidence fascistes ? Honte sur vous.



BOOBA : Marine Le Pen c’est toi la racaille

« C’est celui qui dit qui est. »



NEKFEU : Elle serait prête à tout, même à se tatouer la tête de Marine Le Pen sur les fesses pour que je lui claque très fort

Apparemment, les groupies de Nekfeu sont particulièrement déterminées, en plus d’avoir des goûts de merde. Ceci étant, la tournure de la phrase indique que cette technique a l’air de marcher, alors les filles, vous savez ce qu’il vous reste à faire pour ne pas laisser le fennec indifférent



S-PI – « Abdoulaye Le Pen »

Un storytelling où S-Pi dépucèle Marine Le Pen et lui fait un gosse. Beaucoup ont été traumatisés par « Amnésie » de Damso, mais c’est un conte de fée à côté de cette horreur qui fleure bon la zoophilie.



SVINKELS : Crevons l’deuxième œil de Le Pen pour qu’il voit moins d’Arabes

Quand vous mélangez les lettres de Svinkels, ça donne « serviable », à peu de choses près.



GRADUR : Dans un monde parfait Le Pen serait femme de ménage

On ne sait pas bien à quel membre de la famille Le Pen Gradur fait référence, mais dans le doute, cela peut s’appliquer à absolument tout le monde, et on peut se laisser aller à imaginer une folle rencontre DSK / JMLP.



MAÎTRE GIMS : Elections régionales, puis j’ai le seum comme Marine Le Pen

Parce qu’il faut rappeler ce point essentiel : le FN a gagné autant de régionales que Chuck Norris a remporté d’Oscar.



MYSTIK : Si j’avais ta face à la place de mes fesses, j’aurais honte de chier

Ce n’est pas dit explicitement mais vu le thème du morceau, j’ai décidé de partir du principe que Mystik s’adressait à Jean-Marie, et il faut avouer que même la cuvette des toilettes n’a pas mérité un si triste spectacle quotidien.



DESPO RUTTI : Avec mon coup de queue de nègre, Marine Le Pen deviendra socialiste

C’est quand même bien plus efficace et surtout moins soporifique qu’un long débat d’idées de plus de 3h40, avouons-le.



NESSBEAL : Chez moi j’ai vu des gens avoir autant de haine que Le Pen : guerre civile, on s’entretuerait tous si on vivait dans la tour de Babel

Ne2s a raison de le rappeler, les cons sont une espèce répandue partout, pas seulement à l’extrême droite.



LA FOUINE – « Peace sur le FN »

Là il y a l’embarras du choix, entre La Fouine (« han, la chatte à Marine le Pen, la chatte à son père aussi, la chatte à sa nièce aussi »), Canardo (« J’ai la bite noire à force d’enculer Jean-Marie » ) et Sultan (« attends deux secondes je me branle, je fais du gloss pour Marine le Pen »), chacun a clairement mis les petits plats dans les grands pour l’occasion.





MAC TYER : Si Auschwitz n’est qu’un détail, c’est que Le Pen est un sale porc

Les plus matheux auront compris que Mac Tyer utilise ici la de règle de trois, où Auschwitz = détail, et Le Pen = X. Donc après calcul, X est effectivement un cochon à l’hygiène discutable.



OXMO PUCCINO : Les FN veulent me nuire, de mes prouesses jusqu’aux shoes, Le Pen, merde, mais d’où est-ce qu’il me connait ?

C’est une question intéressante. Est-ce qu’il l’a écouté à l’époque des freestyles Time Bomb ? Est-ce qu’il a été séduit par le single « L’Enfant seul », puisqu’ a priori, vu sa haine une fois l’âge adulte atteint, le gars devait se faire jeter des cailloux dessus quand il était petit ? La question reste en suspend.



KALASH CRIMINEL : Ça y est Donald Trump est passé, Marine Le Pen prend la confiance

Logique, c’est comme quand un loser qui ne fait rien de sa vie découvre qu’un type de sa ville a réussi dans le sport, quelque part il se sent fier même si ça ne change rien à son quotidien.



YOUSSOUPHA : Je mélange mes fantasmes et mes peines comme dans ce rêve où ma semence de nègre fout en cloque cette chienne de Marine Le Pen

On comprend mieux d’où vient l’inspiration de son pote S-Pi dont on parlait plus haut.



BOOBA : Hustler jusqu’à ce que Marine Le Pen porte la burqa

Donc apparemment ça ne va pas s’arrêter de sitôt.



VALD : Mon rap vous tire dessus comme Le Pen sur les sans papiers

Un parallèle audacieux quoiqu’un peu cavalier.



SALIF : Un gros oigt-d pour Le Pen et son équipe. N on sortez les poings même les deux ça sera pas de trop

Et invitez-les à la Fistinière, si vraiment ils apprécient ce genre de pratique comme l’affirme le Boulonnais.

LIM : Donne ta rondelle Jean-Marie Le Pen, et quand je fais “fffiuuu”, tu frissonnes du cul

Merci à LIM d’exister.





ROCKIN’ SQUAT : Amène la clairvoyance pour contrecarrer la connerie humaine, phénomène omniprésent bien avant la quête de Le Pen. Vous ne voulez pas que le FN monte, alors amenez de l’espoir aux enfants

Clairement une phrase de mec qui joue du djembé dans un square, mais il en faut.



KATANA : Olive et Tom n’est qu’une autre version de Captain Majïd, Le Pen veut la faire à qui ?

VOILA ! Enfin quelqu’un qui rétablit la vérité.



ABIS : Une fellation de Marine Le Pen, oui j’aime la langue française

Un jeune qui déclare son amour du verbe et de la langue de son pays, ça fait toujours chaud au cœur.



KDD : Il faut plonger Le Pen dans un film d’horreur

C’est une bonne idée, mais les photos de famille de l’historique du FN sont déjà un film d’horreur, donc bof, il sera déjà en terrain connu.



STOMY BUGSY : Mets un coup de teub à Marine et fais-la gueuler, une capote à l’acide entourée de barbelés

Les études ont démontré que les petites attentions du quotidien permettent de garantir une relation de couple durable et apaisée.



MONSEIGNEUR MIKE : Marine Le Pen dans le coffre, poulette veut sa fessée, je la loue 500E la tournante

Prix à débattre.



ALKPOTE : Je la mets dans le cul de la grosse pute de Marion Maréchal

Je sais ce que vous vous dites et je partage votre avis, Alk va un peu vite en besogne sur ce coup là : Marion n’est pas si grosse que ça.



JEFF LE NERF : Si j’étais riche, je ferais congeler Le Pen, ce sera ma cause humanitaire, dans un musée : “voici ce qui nous rapproche le plus du mammifère”

Il est probable que Jeff ait voulu dire « cochon » ou « singe » ou encore « animal » mais ça ne rimait pas avec humanitaire. Et voilà ce qui arrive, la phrase n’a plus aucun sens.



MAC TYER : À chaud, tu vois Le Pen nous causer du tort, donc à chaud j’encule la grand-mère à Louis XIV

Toute action entraîne une réaction.



SADEK : Pas de suicide collectif si Marine Le Pen passe

C’était pas prévu, on te rassure.



SETH GUEKO : Pour faire plaisir à Le Pen, j’me suis marié à une Africaine

Heureusement, il a su se ressaisir et a divorcé depuis. L’honneur est sauf.



N.O.S : Ciste- ra, t’as le swag à Marine Le Pen

Cette phrase datant d’avant la transformation de N.O.S pour devenir le membre de PNL que l’on connaît aujourd’hui, son intérêt est limité. Mais là où ça devient génial c’est que la phrase d’après commence par « on met les gaz ».



SIR SAMUEL : Le Pen préviens tes potes q u’on dansera le Ska sur leur abdomen

Ce n’est pas parce qu’on ne partage pas l’opinion politique de quelqu’un que l’on doit forcément laisser de côté l’ambiance festive, ne l’oublions pas.





ALPHA 5.20 : Ils m’ont dit “Ça te fait quoi d’avoir comme religion la même que Ben Laden?” J e leur ai dit “Ça vous fait quoi d’avoir la même religion qu’Hitler ou Jean-Marie Lepen?”

Tu nous manques, Alpha.



Yérim attend vos intentions de like sur Twitter.