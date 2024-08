La fille essaye de manger une pieuvre vivante, et la pieuvre essaye de manger la fille

L’article original a été publié sur VICE Asie.

L’idée d’essayer de manger une pieuvre vivante est mauvaise. Peut-être le saviez-vous déjà, mais il semble nécessaire de le répéter, car tout le monde ne le sait pas.

Prenons par exemple cette fille en Chine qui l’illustre on ne peut mieux. Dans une vidéo virale, on voit la vlogueuse, connue sur internet sous le pseudonyme « Seaside Girl Little Seven », qui s’est filmée en train de tenter de manger une pieuvre très vivante. Ce qui devait être un cas classique de cruauté animale déguisée en bouffonnerie à la Jackass s’est transformé en lutte pour la survie. L’octopode a saisi le visage de la fille et s’y est accroché parce que sa vie en dépendait. Seaside Girl Little Seven a passé 30 bonnes secondes à gémir en essayant de décoller la pieuvre, alors que cette dernière essaye de lui arracher la face. Elle finit par lâcher prise, laissant au visage de la fille une petite marque comme celle d’une piqûre et une goutte de sang.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=9qvl8HDO1Nc

« Je suis défigurée », lance-t-elle, d’après The Independent, avant de rassurer son public en lui disant qu’elle va « manger la pieuvre dans la prochaine vidéo ».

Plusieurs raisons font que ce genre de démonstration est malavisé, à commencer par l’éthique. Manger un animal qui respire toujours est déjà plutôt cruel, mais la pieuvre n’est pas n’importe quel animal : elle est en fait l’invertébré le plus intelligent, avec 500 000 neurones, ce qui la place près du chien à ce chapitre, selon The Guardian. Même que leurs fonctions cognitives et émotionnelles sont si impressionnantes que beaucoup se demandent s’il est moral de les manger.

Le dilemme en est certainement moins un quand il s’agit de manger une pieuvre vivante. Il y a quelques années, VICE a demandé à la spécialiste des céphalopodes Jennifer Mather ce que ressent une pieuvre quand elle est mangée. « Il n’y a absolument aucun doute qu’elle ressent de la douleur, avait-elle dit. C’est barbare de faire ça à un animal. […] J’ai du mal à avoir de la compassion pour une personne qui s’étouffe en mangeant un animal vivant morceau par morceau. »

Ce qui nous ramène à la vidéo, et constitue une autre bonne raison de ne pas avaler une pieuvre qui se tortille encore : il y a un très grand risque qu’elle se défende et tente de vous tuer. La vidéo de Seaside Girl Little Seven donne une impression de justice en ce bas monde : c’est un satisfaisant exemple d’un animal qui exerce lui-même et instantanément sa vengeance quand un humain arrogant le torture pour le plaisir. Mais il devrait aussi servir d’avertissement à quiconque n’a pas encore eu le message : manger une pieuvre vivante est une mauvaise idée, et si vous le faites pareil et que ce faisant la pieuvre essaye de vous éplucher la tête, c’est probablement mérité.

