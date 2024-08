La France, ses années 90, ses raves, ses déglingues à l’Aqualand de Gif-sur-Yvette

Il y a toujours quelque chose d’édifiant lorsqu’on se penche sur le berceau de nos idoles. Par exemple, en feuilletant le livre de photos Plastic Dreams d’Olivier Degorce, lequel s’est plongé dans le Paris (et sa périphérie) de la house nation naissante des années 90. Dans celui-ci, on peut y distinguer les Chemical Brothers lorsqu’ils avaient encore des cheveux et des idées neuves, Rebotini sans la moustache et les costumes trois-pièces sur mesure, Carl Craig jeune et insouciant, mais surtout une idée de la fête pas encore sur sponsorisée ni industrieuse, un peu marginale, donc encore un poil excitante et mystérieuse.

En captant non seulement un moment, une époque, un mouvement, Degorce a également capturé les prémices de ce qu’il allait advenir plus tard dans nos têtes et nos fesses. Soit une délocalisation de la fête en banlieue, le début de la mise en lumière et la quasi-déification de la figure du DJ, et pas mal de têtes qui allaient bientôt avoir leur rond de serviette dans tous les festivals mastodontes qui n’existaient alors pas encore – on pense bien sûr au Weather et consorts. Que faire alors de ces instants suspendus, comment ne pas céder au fantasme révérencieux et forcément infidèle ? Degorce n’y répond pas vraiment, mais nous permet, peut-être, de nous faire notre propre opinion. Car en observant tous ces beaux clichés, surnagent à la fois l’impression d’avoir affaire à un âge d’or révolu que l’envie furieuse de construire sa propre mythologie. On choisira bien sûr la deuxième option afin d’échapper à une nostalgiose carabinée.

Le livre de photos Plastic Dreams d’Olivier Degorce est sorti en mars chez Headbanger Publishing. Il est disponible ici.

The Chemical Brothers (GB), toit-terrasse de Radio Nova, Paris, 1997.

Sextoy & la Bourette (FR), American Center, Paris, 1995.

Sans titre, Paris, 1993

Sans titre, Paris, 1993

Rave dans la maison sur pilotis, région parisienne, 1992

Miss Kittin (FR), Radio FG, Paris, 1996

Matthew Herbert (GB), Rex Club, Paris, 1996

Manu le Malin (FR), rave à l’Aqualand de Gif-sur-Yvette, 1992

Le Queen, Paris, 1997

Laurent Garnier, Rex Club, Paris, vers 1993

Lady B (FR), Rex Club, Paris, 1994

Jérôme Pacman (FR), Queen, Paris, 1994

Jeff Mills (US), rave à l’Abbaye Royale du Moncel, Pontpoint, 1993

Esplanade du Musée d’art moderne, Paris, 1994

DJ Pierre (US), Radio FG, Paris, 1994

DJ Krush (JP), square Payenne, Paris, 1995

Dave Clarke (GB), Radio FG, rue Rébeval, Paris, 1994

Carl Craig (US), rave au Bourget, Paris, 1994

Arnaud Rebotini (Zend Avesta) (FR), rue de Charonne, Paris, 1997

After à l’hôpital St-Louis, Paris, 1992

Josh Wink (US), balcon de Radio FG, Paris, 1995

100% Isis (NL), Folie’s Pigalle, Paris, 1993