La frittata aux ramen, au fromage et au Spam

Portions : 4

Préparation : 15 minutes

Temps total : 30 minutes

Ingrédients

8 gros œufs

60 ml de lait entier

1 c. à café de sauce piquante, un peu plus pour le dressage

Sel casher et poivre noir fraîchement moulu, à votre convenance

1 c. à soupe d’huile d’olive

1 c. à soupe de beurre doux

198 g de Spam (ou de pâté de porc en conserve), coupé en dés

115 g | 6 tranches de cheddar, déchirées en morceaux

85 g | 1 paquet de nouilles instantanées

Instructions

1. Préchauffez votre four à 200°. Cassez les œufs dans un saladier et battez-les bien avec le lait, la sauce piquante, le sel et le poivre.



2. Faites chauffer l’huile et le beurre dans une poêle anti-adhésive à feu moyen. Ajoutez les dés de Spam et faites-les cuire en remuant jusqu’à ce qu’ils soient croustillants. Comptez environ 5 minutes. Baissez un peu le feu et versez le mélange d’œufs sur les dés de Spam. Incorporez ensuite le fromage, puis émiettez les ramen par-dessus. Mélangez légèrement et mettez le plat au four. Faites cuire jusqu’à ce que la préparation soit bien gonflée. Comptez environ 10 minutes. Transférez la frittata sur une planche à découper et coupez-la en quartiers. Ajoutez un peu de sauce piquante pour le dressage avant de servir.

