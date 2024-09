La glace coréenne parfum anti-gueule de bois

Après une bonne grosse mite, la plupart des gens sommairement constitués tentent d’éviter le prix à payer en pansant leurs blessures de la même manière ; avachis sur un canapé ou un coin de bureau avec des Efferalgan orodispersibles.

Heureusement, il y a aussi ceux qui tentent de tirer quelque chose de leurs mésaventures. Genre un remède anti-gueule de bois par exemple. Pour trouver le meilleur traitement, ces héros surmontent les souvenirs cruels de la cuite et puisent parfois leur inspiration dans des almanachs poussiéreux – type « Recettes de la Compagnie des vieilles tantes beurrées ». (Ne le cherchez pas sur Amazon, ce bouquin n’existe pas).

En Corée du Sud les remèdes anti-effet de cuite sont une industrie qui pèse plus de 125 millions de dollars par an. Normal quand on sait que le pays est le « number one » en Asie dans la catégorie « murges ». Les Coréens aiment autant se la coller au soju que se soigner le lendemain avec des petites pilules ou des produits cosmétiques permettant de camoufler les effets de la nuit. Et puis il y a la bouffe, capable de calmer les estomacs les plus retors. Et le grand pas pour l’humanité, c’est que la nourriture anti-gueule de bois est de plus en plus bonne. Une chaîne de supérette coréenne vient même de sortir une glace.

Reuters a relayé l’existence de la Gyeondyo-bar, un bâtonnet parfum pamplemousse agrémenté d’un jus de raisin oriental. C’est le jus qui est l’ingrédient le plus actif contre la cuite puisque tiré des raisiniers de Chine, il est considéré comme un traitement efficace contre la gueule de bois depuis le XVIIe siècle et son apparition dans les manuels médicaux. Et il y a un peu de science pour soutenir tout ça puisqu’une étude du Journal of Neuroscience paru en 2012 observait chez plusieurs rats que le jus de raisin oriental permettait de réduire les effets d’une intoxication.

La glace Gyeondyo – qu’on peut traduire par « Accroche-toi » – exprime « les vicissitudes rencontrées par les employés qui doivent supporter une journée de travail après avoir bu comme des trous la veille et réconfortera les employés susmentionnés », explique dans un communiqué de presse la chaîne Withme FS qui commercialise le produit.

Et si ça marche vraiment, le petit bâtonnait pourrait potentiellement aider une tripotée de Coréens qui boivent en moyenne 12,3 litres d’alcool par an. Les conséquences de cette consommation en 2013 ? Une perte de 8 milliards de dollars en productivité et en coûts médicaux. La culture de la mite est tellement importante en Corée du Sud que Psy et Snoop Dogg ont même enregistré une chanson baptisée Hangover qui met en scène un remède populaire contre la gueule de bois, le Hut-gae Condition.

Les Coréens ont donc trouvé une alternative sucrée à l’Haejangguk. Pour le reste du monde, il faudra se contenter des remèdes classiques ou enfiler une blouse de petit chimiste et se lancer dans le biz de la crème glacée.