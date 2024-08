Des glaces retirées des magasins pour cause d’agent cancérigène

Avec ces fortes chaleurs, on a tous eu envie de savourer une douceur glacée mais avant de la déguster, vérifiez bien qu’elle ne fait pas partie des nombreux produits rappelés par les autorités compétentes. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a publié lundi 14 juin la liste des crèmes glacées, esquimaux et autres sorbets vendus en grande surface qu’elle a décidé de retirer du marché.

Carrefour, Glaces des Alpes, Métro Chef et Netto font partie des nombreuses marques concernées par ce rappel. En cause, la présence dans les produits d’oxyde d’éthylène. Utilisé dans l’industrie agroalimentaire pour stériliser les graines et les épices, il est considéré comme un puissant agent cancérigène et un perturbateur endocrinien par l’Institut national de la recherche scientifique.

Depuis 2011, son utilisation dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux est interdite dans l’Union européenne. En plus des glaces, 7 000 autres produits, contenant principalement du sésame, ont aussi été rappelés. Burgers, pains, gâteaux apéritifs, sauces et mêmes cafés sont concernés. La liste complète est disponible sur le site du ministère de l’Économie qui assure que « des investigations sont actuellement en cours en lien avec la Commission européenne pour identifier l’origine de cette contamination ».

Pour ceux qui auraient déjà consommé ces denrées, le gouvernement appelle à la vigilance et invite à consulter un médecin au moindre effet indésirable. Et si ces petites bombes à retardement se trouvent toujours dans votre frigo, il est toujours possible de se faire rembourser en magasin.

