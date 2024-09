La journée d’un bon chômeur, selon Pôle Emploi

Les chômeurs sont des parasites qu’il faut éduquer pour en faire de bons travailleurs qui payent leurs impôts, tiennent un compte Instagram d’entreprise et vont à la piscine entre midi et deux avec un smoothie aux épinards à la main. Si cette phrase peut vous donner envie de me donner des coups de pelles au visage, c’est bien normal, car elle est complètement stupide – sauf pour Pôle Emploi. Il y a quelques jours, le Pôle Emploi de Morteau et celui de Vesoul ont eu la brillante d’idée de créer une petite infographie sobrement intitulée « La journée type d’un demandeur d’emploi efficace » [ils se sont heureusement excusés depuis et l’ont supprimée, mais Internet n’oublie jamais]. Un genre de manuel du bon chômeur, l’infographie détaille étape par étape ce que devrait faire un chômeur pour augmenter son taux de réussite dans la recherche d’un emploi – en gros, celui qui se bat pour décrocher un travail et non celui qui passe sa journée à jouer à Mario Kart 8 Deluxe.

Comme souvent, il est facile d’infantiliser les chômeurs et de leur expliquer ce qu’ils doivent faire pour trouver un travail – mais c’est particulièrement douloureux et gênant quand ça vient de Pôle Emploi. J’ai donc repris point par point ce petit guide du chômeur modèle pour le commenter avec toute la bonne foi qui me caractérise.

7H45

Selon Pôle Emploi, un bon chômeur devrait d’abord se réveiller à 7h45 « par une petite séance d’exercice à jeun ». Quel est l’intérêt de s’infliger une telle souffrance ? Les gens qui font du sport avant 8 heures du matin sont soit excessivement vieux, soit consultants en agence de communication. De plus, le chercheur Paul Kelley de l’université d’Oxford a publié en 2015 une étude montrant que travailler avant 10 heures du matin est considérée comme de la torture pour notre corps. L’étude explique que « contraindre son corps à adopter ce rythme, qui impose que le réveil sonne entre 7 et 8 heures au plus tard, a de mauvaises conséquences pour la santé, comme une baisse des performances, une humeur maussade ou l’augmentation des risques de dépression et de cancers. » Ça commence mal.

8H30

Après ces 45 minutes de souffrance absolue où vous tentez tant bien que mal de sortir de votre clic-clac Conforama afin de vous lancer dans votre noble quête, Pôle Emploi vous propose de prendre une douche afin de « réfléchir à vos objectifs et vos envies », mais seulement pendant dix minutes, car après il faut bosser. Comme nombre de Français, j’ai déjà été au chômage plusieurs mois, et la douche n’est clairement pas le lieu approprié pour s’adonner à ce type de réflexions.

8H45

L’infographie s’emballe complètement et vous explique qu’il vous faut ensuite prendre un « petit-déjeuner copieux, et on boit son café sur le balcon ». D’après les dernières études faites par l’Unedic, le montant moyen mensuel de l’allocation chômage en 2016 est de 1 058 euros. On voit mal comment cette somme peut permettre de se faire un petit déjeuner à base de fruits bios, d’œufs mimosa et de bacon, le tout assis sur sa chaise longue de son balcon. L’objectif, selon Pôle Emploi, serait de profiter de la lumière du jour « comme antidépresseur » – après vous avoir obligé à vous lever à 7h45, ne l’oubliez pas, vous plongeant ainsi dans un état de profonde dépression. Sauf que les endroits où le taux de chômage est le plus important – dans le nord de la France – sont aussi ceux où la météo est la plus merdique.



9H15

C’est maintenant que commence la bataille – « c’est parti pour une recherche efficace », précise l’infographie. Car oui, si vous ne trouvez pas de job, c’est parce que vous ne savez pas chercher. En voyant cette infographie, on a presque l’impression qu’il y a des millions de boulots intéressants auxquels nous pourrions « adapter nos candidatures ». Surtout, mettre à jour son CV est un point particulièrement pertinent quand on sait que le chômage est le plus présent chez les non diplômés. On ne voit donc pas bien ce qu’ils pourraient « mettre à jour », et ils risqueraient de se faire attraper par CVérifié – la startup qui lutte contre les personnes qui mentent sur leur CV.

12H

À midi, Pôle Emploi vous rappelle qu’il faut déjeuner et se relaxer. Merci.

13H

À peine une heure plus tard, il faut maintenant vous rendre à l’évidence : il n’y a pas de boulot qui corresponde à vos exigences, sans doute parce que vous en avez un peu trop. Selon une étude CSA, les chômeurs ne sont pas prêts à déménager pour un emploi. Incroyable. Pôle Emploi vous conseille donc de prendre une heure pour répondre « aux petits boulots », comme si les chômeurs étaient majoritairement des gens qui postulent chez Rothschild ou à la DGSE. Car comme le précise l’infographie, ces postes ne correspondent pas à vos envies, mais bon, il faut bien gagner de l’argent et ne pas sucer les impôts des riches avec vos allocations. Autant les mettre dans un rond-point en forme de phallus estimé à plusieurs millions d’euros.

14H

Dès 14 heures, après avoir écoulé votre quota de « rafraîchir la page » sur Pôle Emploi, on vous octroie le droit de faire une pause. On vous propose même de « vous investir dans une association », histoire de servir à quelque chose pour la société et de quitter votre manteau de feignasse dépressive qui ne fait que se plaindre toute la journée. Au fond, l’État vous paie à ne rien faire, alors allez donner de votre temps – l’histoire de bien culpabiliser.

16H

Comme dans les films gore, le meilleur est toujours pour la fin. À 16 heures, passez au « réseautage ». Contactez vos amis Linkedin pour savoir s’il y a des postes qui s’ouvrent. Il est certain que les seniors – ceux pour qui le taux de chômage a le plus augmenté ces dernières années – ont quelque chose à foutre d’un profil Linkedin. Enfin, les destructions de postes sont en constante augmentation dans le secteur industriel. Je ne sais pas pour vous, mais je n’ai pas vraiment le sentiment que LinkedIn soit très adapté pour des carrossiers qui bossent dans une chaîne de montage depuis trente ans. De toute façon, Linkedin est une porte vers l’Enfer.



Finalement, on a plutôt le sentiment que l’infographie s’adresse à des cadres supérieurs qui sont en transition entre la revente de leur start-up et leur nouveau challenge chez Axa Assurance. Avoir lu le programme de cette infographie a suffit à m’épuiser. En plus d’être foncièrement idiot, il s’agit d’une pâle copie d’une infographie quasi identique de Business Insider. En fait, ce programme vous propose de vous occuper l’esprit pour oublier la réalité : il n’y a que des jobs de merde.

