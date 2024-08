La justice américaine confirme les liens entre Alexandre Cazes et AlphaBay

Jeff Session, ministre américain de la Justice, et Andrew McCabe, directeur (par intérim) du FBI, ont annoncé ce matin à la presse qu’Alexandre Cazes, un Trifluvien décédé après avoir été arrêté le 5 juillet dernier en Thaïlande, était le fondateur et principal administrateur d’AlphaBay, le plus important marché en ligne de biens illégaux.



Après deux semaines de spéculations les plus folles sur Reddit, c’est finalement la théorie qui semblait la plus farfelue qui a été confirmée. Cazes aurait commencé à travailler sur AlphaBay en juillet 2014, sous le pseudonyme « Alpha02 », un avatar qu’il utilisait dans les communautés en ligne de fraudes de cartes de crédit. Le site aurait été lancé en septembre 2014, avec l’ambition claire d’occuper le vide laissé par la disparition de Silk Road : « Its goal is to become the largest eBay-style underworld marketplace » (Le but est de devenir le plus grand eBay du marché noir ), pouvait-on lire dans la section About Me des premières versions d’AlphaBay.

Videos by VICE

AlphaBay comptait plus de 250 000 usagers et vendeurs. Le site proposait, au moment de sa saisie, plus de 350 000 annonces. La catégorie Drugs & Chemicals était de loin la plus active, avec 250 000 produits listés. À titre de référence, Silk Road comptait 14 000 annonces au moment de sa fermeture par la police en 2013, ce qui en faisait le plus vaste marché de l’époque.

Cazes plombé par des erreurs de débutant

La forfeiture complaint rendue publique ce matin détaille par quel chemin les autorités ont pu remonter à Cazes.

En décembre 2016, la police américaine a appris qu’au tout début du site, l’adresse « Pimp_Alex_91@hotmail.com » était incluse dans le courriel de confirmation envoyé aux nouveaux abonnés du site. Les enquêteurs sont aussi tombés sur une réponse signée par « Alpha02 » dans un article du site commentcamarche.com. Encore une fois, les enquêteurs ont pu lier le nom de Cazes et l’adresse courriel Pimp_Alex_91@hotmail.com à cet avatar. Finalement, certaines données de paiements PayPal ont permis aux autorités de lier son nom, sa compagnie EBX Technologies et son adresse Hotmail.

Lorsque les policiers thaïlandais ont débarqué chez Cazes, ils ont trouvé son ordinateur ouvert et branché à AlphaBay avec l’identifiant « Admin » (qui avait remplacé « Alpha02 » en août 2015).

Son ordinateur contenait plusieurs documents texte non cryptés, dont un intitulé « TOTAL NET WORTH » comportant des renseignements sur ses avoirs physiques, ses réserves de cryptodevises et ses comptes bancaires. Parmi ses possessions, on trouvait des résidences à Antigua, au Liechtenstein et à Chypre, ainsi qu’une Lamborghini et une Porsche Panamera, pour une valeur totale dépassant les 23 millions de dollars américains.

Avec ces informations en main, le gouvernement américain a procédé au transfert des avoirs virtuels de Cazes dans ses propres coffres et affirme avoir saisi près de 9 millions de dollars américains qui se trouvaient dans les divers portefeuilles de Cazes.

Les usagers de Hansa tombent dans le piège des autorités

Cette enquête visant AlphaBay faisait partie d’une opération plus large incluant la fermeture du dark market hollandais Hansa. Ce dernier aurait été secrètement administré par la police depuis le 20 juin, tout en demeurant opérationnel. Les forces de l’ordre auraient modifié le code source du site pour récolter les noms, mots de passe, adresses IP et messages cryptés de 10 000 utilisateurs de 37 pays différents.

Après le 4 juillet, Hansa avait été submergé par des « réfugiés d’AlphaBay », forçant le site à suspendre ses nouvelles inscriptions pendant plusieurs jours. Sans le savoir, les nouveaux inscrits tombaient directement entre les mains des autorités.