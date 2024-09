La justice américaine veut confisquer les milliards de dollars des narcos mexicains

Tout le monde sait que les barons de la drogue mexicains sont particulièrement riches, mais la récente condamnation d’un leader du cartel Beltran-Leyva laisse penser que ce business illégal pourrait être encore plus lucratif que l’on imaginait. Du coup, le gouvernement américain voudrait récupérer une partie du magot.

Alfredo « El Mochomo » Beltran-Leyva, le plus jeune des cinq frères derrière l’organisation Beltran-Leyva (BLO), a été condamné à la prison à vie ce mercredi, par un tribunal de Washington, D.C. Les procureurs ont estimé que l’homme de 48 ans, un ancien allié du boss du cartel de Sinaloa, Joaquin « El Chapo » Guzman, était « responsable d’avoir transporté des centaines de milliers de kilos de drogue » entre Culiacan au Mexique et les États-Unis.

Non contentes d’avoir mis Beltran-Leyva derrière les barreaux pour la fin de sa vie, les autorités fédérales essayent aussi de récupérer une partie de son argent amassé grâce au trafic de drogue – une démarche classique pour ce type de condamnation. Les procureurs avaient initialement demandé au juge Richard J. Leon d’obliger Beltran-Leyva à verser 10 milliards de dollars au titre de la confiscation des biens. Les autorités américaines estiment que cette somme correspond peu ou prou à l’argent amassé par le trafiquant au cours des années. Ce mercredi, le juge Leon a condamné Beltran-Leyva à verser une somme moindre, mais tout de même significative : 529 200 000 dollars.

El Mochomo, le surnom du trafiquant qui signifie « la fourmi du désert », a déjà fait appel, et ses avocats estiment que l’estimation de 10 milliards de dollars « ne reflète en rien la réalité ». Les procureurs ont admis que « le calcul des biens à confisquer n’est pas une science exacte », tout en précisant qu’ils n’avaient pas besoin d’être précis parce que « les criminels, notamment les trafiquants de drogue, gardent rarement des livres de comptes détaillés de leurs gains mal acquis. »

Les autorités ont indiqué que la somme de 10 milliards de dollars a été fixée « grâce à des entretiens avec des membres coopératifs » du cartel BLO, « dont des membres haut placés de l’organisation, très au courant des activités financières du groupe ».

Le Département de la Justice récupère en moyenne 2 milliards de dollars par an en cautions et en frais sur son Fonds pour les actifs saisis, mais il compte sur les grosses affaires pour récupérer la grosse partie de cette somme. Cinq affaires importantes ont produit la moitié des revenus confisqués au cours des cinq dernières années, dont plus de 4 milliards de dollars émanant de l’enquête sur Bernie Madoff.

Les procureurs ont déclaré que le cartel du BLO « était responsable du transport de plusieurs tonnes de cocaïne depuis l’Amérique du Sud, en passant par l’Amérique centrale et le Mexique, pour arriver aux États-Unis. » El Mochomo a plaidé coupable concernant les accusations de trafic de cocaïne et de méthamphétamine. Il a admis être en charge de « multiples laboratoires de méthamphétamine » et d’avoir coordonné des cargaisons de cocaïne depuis Culiacan, la capitale de la province de Sinaloa.

Le BLO était proche du cartel de Sinaloa, mais l’arrestation d’Alfredo Beltran-Leyva en 2008 a déclenché une guerre sanglante entre les deux organisations. De nombreux observateurs pensent qu’El Chapo a trahi le plus jeune des Beltran-Leyva afin d’assurer la libération de son fils, Archivaldo, qui a été libéré par les autorités mexicaines 90 jours après l’arrestation d’Alfredo.

Les grands frères d’Alfredo – Arturo et Hector, les boss du cartel – avaient répliqué avec une audacieuse offensive visant El Chapo, leur ami d’enfance et parent par alliance. Tous les frères Beltran-Leyva ont depuis été tués ou capturés, mais l’embrouille familiale se poursuit dans le Sinaloa. Le fils d’Alfredo, « El Mochomito » qui est le neveu d’El Chapo, aurait mis au point « une alliance anti-El Chapo avec le cartel du Jalisco », et attaque les fiefs du cartel de Sinaloa dans les montagnes du Sierra Nevada, notamment la ville d’origine d’El Chapo.

El Chapo est lui-même emprisonné aux États-Unis et attend son procès devant une cour fédérale de Brooklyn. Les procureurs fédéraux vont essayer de récupérer encore plus d’argent lors de son procès — on parle de 14 milliards de dollars de revenus à confisquer. Mais avec les deux barons de la drogue sous les barreaux et leurs cartels respectifs en déroute, il est peu probable qu’ils payent un jour.

