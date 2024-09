La Maison de l’horreur

Letchworth Village a été construit spécifiquement pour « éloigner les faibles » il y a plus d’un siècle. Le domaine s’étend sur environ 2 000 acres dans le comté de Rockland, dans l’agglomération new-yorkaise, à environ une heure de route au nord de Manhattan. Alors qu’il a fermé en 1996, l’ancien asile semble avoir mis la clé sous la porte depuis bien plus longtemps, au vu de la végétation qui a depuis poussé. Les anciens bâtiments néoclassiques sont couverts par les mauvaises herbes et la vigne vierge. À l’intérieur, la peinture au plomb couleur pastel se détache des murs recouverts de graffitis, les plafonds tombent en ruine et de nombreux bris de verre et déchets gisent au sol.

L’état de décrépitude actuel des installations de Letchworth pourrait symboliser l’horreur qu’a connue l’ancien asile. Avant sa fermeture, l’institution a fait la une des journaux suite à divers abus, négligences et mauvais traitements infligés aux malades et handicapés physiques et mentaux qui logeaient là.

Videos by VICE

En 1972, le journaliste d’investigation américain Geraldo Rivera rendait public ces maltraitances dans son reportage « Willowbrook: The Last Great Disgrace » vu par des millions de téléspectateurs. Aujourd’hui, le documentaire paraît toujours aussi inquiétant qu’il y a 45 ans. Dans celui-ci, on peut y voir des enfants qui gémissent allongés nus au sol dans leurs propres excréments. Les adultes s’entassent dans des chambres sans que personne ne s’occupe d’eux.

Face à la caméra, Mario Biaggi, député du Bronx, semble incrédule : « Ici, nous avons logé des enfants dans ce qui semble être les pires conditions imaginables, dit-il. J’ai visité des établissements pénitentiaires dans tout le pays, j’ai visité des hôpitaux dans tout le pays, j’ai visité les pires casernes de l’armée et je n’avais jamais rien vu de tel. »

Ainsi, le documentaire a poussé à une certaine « désinstitutionnalisation » des personnes handicapées. Les malades mentaux sont retournés vivre avec leurs proches ou dans des établissements communautaires plus petits. Le processus avait néanmoins déjà commencé depuis les années 1950 avec l’avènement de nouveaux médicaments et de nouveaux traitements défendus par le président John F. Kennedy et s’est concrétisé dans les années 1980 et 1990.

Letchworth est un cas assez unique en ce qui concerne les asiles abandonnés. La plupart des autres installations similaires sont clôturées et très surveillées par des agents de sécurité afin d’éviter que certains squattent, vandalisent ou explorent les bâtiments. D’autres ont été démolies ou sont réutilisées, y compris l’asile de Pennhurst, dans le sud-est de la Pennsylvanie, devenue parc d’attractions qui exploite avec ardeur sa mauvaise réputation d’abus et dépeint ses anciens résidents comme des monstres qu’il faut craindre.

Letchworth, lui, est resté un endroit libre d’accès populaire parmi les explorateurs urbains et les randonneurs. Si personne n’est vraiment censé y pénétrer étant donné son état, aucun agent de sécurité ne viendra vous en empêcher. Propriété de la ville de Haverstraw, quelques structures de Letchworth ont été transformées en une école il y a quelques années. Néanmoins, il serait compliqué de réhabiliter la plupart des bâtiments et une démolition serait trop coûteuse. Ainsi, l’ancienne maison de l’horreur continuera probablement à pourrir là, sous les yeux de ceux qui continueront à s’y aventurer.

Suivez Michael Goldberg sur Twitter.