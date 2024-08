La Martinique est un petit bout de paradis

Une fois n’est pas coutume, Marvin Bonheur n’a pas posé son objectif sur la banlieue, lui qui aime tant témoigner de la vie dans les quartiers de Seine-Saint-Denis et plus particulièrement d’Aulnay-sous-Bois, là où il a grandi. Avec 30° à l’ombre, le jeune photographe francilien poursuit son travail autour de l’identité, la sienne cette fois. En 2016, il part pour la Martinique, terre de ses ancêtres, guidé par ses souvenirs de jeunesse et animé par l’envie de mettre en lumière une problématique que connaissent beaucoup de métropolitains originaires des DOM-TOM : « J’ai grandi en France mais je me sentais exclu, et lorsque j’allais en Martinique on m’appelait le “négropolitain”, je n’étais pas considéré comme un “vrai” martiniquais , explique-t-il.

Entre devoir de mémoire et quête d’identité, les clichés de 30° degrés à l’ombre ont aussi pour vocation de montrer autre chose que la carte postale pour laquelle l’île est une destination prisée des métropolitains. « La question à laquelle je voulais aussi répondre est : à quoi ressemble la Martinique derrière les plages et les cocotiers ? Les gens ne connaissent pas toujours les décors plus sauvages et parfois moins paradisiaques de l’île ». Un quotidien insulaire pas toujours évident pour les Martiniquais, fait de galère économiques, de crise sociale et de sentiment d’abandon loin de l’Hexagone.

Avec cette série photos, Marvin Bonheur présente son île de manière authentique à celles et ceux qui pensent la connaître, loin des clichés, comme pour mieux montrer qu’il y a de la vie derrière le lagon, les bars et les restaurants. « Mon souhait est de reconnecter la Martinique avec la métropole. Que les métropolitains de France n’oublient pas qu’elle est un territoire français ». Et que ses habitants sont bel et bien des citoyens français.

