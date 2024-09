La mère de Léonard de Vinci était une orpheline de quinze ans au moment de sa naissance

Les origines familiales de Léonard de Vinci ont occupé les historiens de l’art depuis plusieurs siècles. Spéculations, fausses découvertes et théories plus ou moins fumeuses n’ont jamais réussi à faire la lumière sur l’identité de la mère de l’artiste. D’après The Guardian, ce serait désormais chose faite grâce aux récentes recherches de Martin Kemp, professeur émérite en histoire de l’art à Oxford et figure d’autorité en matière de connaissances sur Léonard de Vinci. Selon lui, la génitrice du génie italien aurait été une « pauvre et vulnérable » orpheline nommée Caterina di Meo Lippi, qui aurait été séduite et engrossée à l’âge de quinze ans par un avocat florentin, Ser Piero da Vinci.

La vie de Caterina ne semble pas avoir été franchement heureuse : son père, sans travail, est mort jeune, tout comme sa grand-mère et son demi-frère, la laissant seule et sans ressources. Le père du futur artiste étant déjà fiancé, Caterina a été rapidement mariée à un fermier local, Antonio di Piero Buti, tandis que le jeune Léonard était élevé chez son grand-père, Antonio da Vinci.

Cette découverte provient de la découverte d’archives du XVe siècle. Kemp s’est donc plongé dans des documents de taxes foncières de Toscane et compile ses découvertes dans un bouquin, Mona Lisa : The People and the Painting. Rédigé avec le le chercheur Giuseppe Pallanti, il évoque également le lieu de naissance de l’artiste et l’identité de la femme qui a posé pour Mona Lisa.