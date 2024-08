La Passion des Christs : avec les hommes qui pensent être Jésus

Jonas Bendiksen, photographe pour l’agence Magnum, a passé trois ans à documenter la vie de gens qui clament être le Messie. Au total, il a suivi sept hommes – lesquels viennent d’Angleterre, du Brésil, de Russie, d’Afrique du Sud, de Zambie, du Japon et des Philippines. Certains ont choisi de répandre la bonne parole par le biais de Facebook et YouTube, comme le Brésilien Inri Cristo – dont les jeunes disciples se sont livrés à une version très personnelle du morceau « Umbrella » de Rihanna, dans l’espoir de recruter d’autres adeptes. D’autres se sont entourés de personnes dévouées qui les aident à traduire leurs sermons pour les partager avec le monde entier. Et il y a aussi ceux qui n’ont absolument personne pour les aider.

Bien sûr, le fait de déclarer ouvertement que l’on pense être la réincarnation de Jésus Christ peut susciter de nombreuses railleries et regards incrédules. Et pourtant, des milliards de Chrétiens croient fermement à un second avènement, tel qu’il l’a été annoncé dans la Bible. Ce qui nous amène à la question suivante : comment peut-on affirmer avec certitude qu’aucun de ces hommes n’est réellement la réincarnation de Jésus ? J’ai passé un coup de fil à Bendiksen pour en savoir plus sur les Messies qu’il a photographiés dans son livre, The Last Testament.



Videos by VICE

Le 14 janvier marque l’anniversaire de Vissarion, le « Christ de Sibérie ». Ses disciples marchent jusqu’au village d’Obitel Rassveta. Ils considèrent ce jour comme le vrai Noël, et le célèbrent avec des grandes processions et des cérémonies diverses. Russie, 2015.

VICE : Qu’est-ce qui vous a poussé à photographier ces sept hommes qui se revendiquent comme le Messie ?

Jonas Bendiksen : J’ai toujours été un esclave de la méthode scientifique, de la logique et de la raison. J’avais très envie de faire un travail approfondi sur la religion, et c’est là que j’ai réalisé que le meilleur moyen de le faire était de rencontrer Jésus en personne et de lui poser des questions.



Et donc, vous vous êtes mis en quête de sa réincarnation.

J’ai toujours été fasciné par la conclusion de la Bible, qui parle du second avènement. Les écrits bibliques – il s’agit presque de la dernière ligne du Nouveau Testament – font état d’une prophétie, celle de Son retour. C’est une fin très ouverte et très mystérieuse. En relisant les écrits de Paul, j’ai constaté que lui et ses contemporains étaient aussi convaincus qu’ils reverraient Jésus au cours de leur vie. Et nous voici, 2 000 ans plus tard.

Moses Hlongwane, qui se fait aussi appeler Jésus, lors de son mariage avec une de ses disciples. Afrique du Sud, 2016.

Quelle a été votre première réaction en rencontrant ces Messies autoproclamés ?

Je me suis simplement dit : « Pourquoi pas ? » Avec toutes les prophéties et les croyances qui circulent, qu’est-ce qui me prouve que cet homme n’est pas Jésus ? Si cette personne répond à tous les critères annoncés, qu’est-ce qui indique le contraire ? Comment puis-je affirmer que Jésus n’est pas Vissarion ou Inri Cristo ?



Est-ce qu’ils pensent tous vraiment être Jésus ?

D’instinct, je peux vous dire qu’ils le croient tous sincèrement. Leur quotidien est régi par cette croyance – certains sont intimement persuadés d’être Jésus depuis des décennies entières. En gros, ils se présentent au monde comme tels, affirmant que Dieu leur a parlé, et qu’ils procèdent selon sa volonté. Je n’ai jamais eu l’impression d’avoir affaire à de grands manipulateurs, honnêtement.

InInri Cristo se rend à son camp – surnommé « Le Nouveau Jérusalem » – situé en périphérie de Brasilia. INRI sont les initiales gravées par Ponce Pilate sur le sommet de la croix de Jésus, ce qui signifie « Jésus Christ Roi des Juifs ». Brésil, 2014.

Est-ce que vous pouvez m’en dire plus sur le Brésilien Inri Cristo ? J’aime beaucoup la photo de lui sur sa trottinette électrique.

Inri Cristo a eu sa première révélation en 1979, quand il a appris qu’il était l’incarnation du Christ. Il est dédié à son rôle depuis très longtemps, a énormément écrit et fédère une grande communauté de disciples qui ont tout abandonné pour vivre avec lui, le soutenir et prêcher sa bonne parole.



J’ai vu que la plupart de ses disciples étaient des femmes.

Il vit avec 12 disciples, dont la majorité sont des femmes – qui sont aussi bien plus jeunes que les hommes qui le suivent. Par conséquent, de nombreuses personnes se permettent de faire des conclusions assez hâtives, notamment parce qu’ils vivent tous ensemble dans le même camp. Quand on demande à Inri pourquoi la majorité de ses disciples sont des femmes, il explique qu’il a des souvenirs très précis de sa période en tant que Jésus de Nazareth et répond : « Tu as vu ce qu’il s’est passé la dernière fois ? J’avais 12 apôtres, tous des hommes – Pierre m’a trahi, Judas m’a trahi, les autres se sont enfuis quand les Romains sont venus me chercher. Ils étaient plutôt inutiles. Celles qui sont restées avec moi, alors que je souffrais sur la Croix, étaient uniquement des femmes. »

À quoi ressemble sa vie de tous les jours ? Est-ce qu’il porte sa robe blanche quand il va faire ses courses ?

Il ne va pas vraiment faire les courses, mais il porte effectivement sa tenue en permanence. Ces derniers jours, il n’a pas vraiment quitté le camp.

Un festin organisé lors d’un pèlerinage qui célèbre l’anniversaire de Vissarion, le 14 janvier. Russie, 2015.

Est-ce que ces Messies utilisent les réseaux sociaux pour communiquer ?

Beaucoup d’entre eux sont sur YouTube et Facebook. Inri et ses disciples diffusent leurs morceaux sur Facebook Live et YouTube, parce qu’ils sont très conscients du fait que la plupart des jeunes ne passent pas leur temps à lire la Bible, ni même le journal. Du coup, ils font ce qu’ils peuvent pour attirer leur attention – ils s’inspirent des clips de Britney Spears, des Eagles, ou de trucs comme « Gangnam Style », reprennent le même air et réécrivent les paroles, avant d’en faire un clip. C’est une des nombreuses manières qu’ils emploient pour recruter de jeunes disciples.



J’imagine que certains d’entre eux ont été vivement critiqués.

J’ai vu des Messies qui avaient été tabassés en pleine rue et confrontés à toutes sortes de violences. Ils célèbrent tous le fait que Jésus était un personnage marginal, à l’écart de la société, ouvert aux critiques. Il ne traînait pas avec des gens de pouvoir, mais avec les lépreux, les prostituées et les opprimés.



Inri Cristo se fait transporter sur un piédestal roulant. Brésil, 2014.

Ils se font attaquer par des Chrétiens ?

De ce que j’ai vu, oui – ils se font attaquer par des membres du clergé, qui considèrent leur comportement comme blasphématoire.



Vous ont-ils déjà parlé de miracle ?

La plupart d’entre eux me tenaient ce type de discours : « Les miracles sont des stratégies de communication appropriés à une époque où personne ne savait lire ou écrire. Aujourd’hui, nous n’en avons plus besoin vu qu’il y a Internet, que la plupart des gens savent lire et écrire – on peut répandre la vérité de mille manières. »



Vissarion, le Christ de Sibérie. Policier dans les années 1980, il a eu une révélation lors de la chute de l’URSS. Depuis, il a rassemblé entre 5 000 et 10 000 disciples dans la forêt sibérienne. Tous vivent dans des villages séparés, lesquels ont leurs propres infrastructures et systèmes sociaux. Russie, 2016.

Est-ce que vous cherchez à véhiculer un message particulier avec ce reportage ?

Si quelqu’un est tenté de se moquer de ces Messies ou de leurs croyances, j’ai envie qu’il se demande pourquoi il les juge aussi risibles ? Est-ce que ces personnages sont moins plausibles que la religion mainstream ? Certaines personnes croient en la résurrection, la vie après la mort et au fait que Dieu puisse porter un intérêt à nos vies – mais pourquoi riraient-ils de la théologie d’Inri ?



Si les gens s’attendent à ce que Jésus revienne – ce qui est le cas de nombreux chrétiens –, pourquoi pas eux ? Qui a le droit de définir ce qui est risible ou non ? Pourquoi se moquer de Vissarion, plutôt que du 1,3 milliard de chrétiens qui existent dans le monde ?

Le livre The Last Testament est disponible aux éditions Aperture / GOST

@oliverlunn