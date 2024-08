La petite histoire des incels

L’attaque de Toronto qui a fait 10 morts et 14 autres blessés lundi a soulevé beaucoup de questions, et un message sur Facebook, apparemment publié juste avant l’attaque par Alek Minassian, accusé de cette tuerie de masse, n’a fait qu’en ajouter.

Vers 13 h 30 lundi après-midi, pendant environ sept minutes, une fourgonnette de location blanche a roulé à haute vitesse sur les avenues Yonge et Finch, dans le nord de Toronto, sur le trottoir et parfois en sens inverse, fauchant piéton après piéton. Minassian a été arrêté peu de temps après et fait face à 10 chefs d’accusation de meurtre au premier degré et 13 de tentative de meurtre.

Facebook a confirmé à VICE que le message ci-dessous a été publié par le compte d’Alek Minassian. Cependant, la police n’a pas confirmé qu’il est l’auteur, seulement que le message est apparu sur sa page.

« Soldat (recrue) Minassian de l’infanterie 00010, souhaitant parler au sergent 4chan s’il vous plaît. C23249161. La révolte des incels a déjà commencé! Nous renverserons tous les Chad et toutes les Stacy! Salut à vous, suprême gentleman Elliot Rodger! »

Incel est l’abréviation de « involuntarily celibacy », « chasteté involontaire » en français : des hommes qui reprochent aux femmes de ne pas vouloir coucher avec eux. Ce groupe politiquement hétérogène a en commun une misogynie et un antiféminisme virulents : beaucoup de ces hommes souhaitent que les femmes soient battues et violées. L’idée fondamentale de la communauté, c’est que le « système » est au détriment des hommes et au profit des femmes. Le terme incel avait été formulé par une femme de Toronto, en 1993, mais a été repris par des hommes dans les dernières années.

Le groupe est actif sur des sites web comme Lookism ou le forum /r9k/ de 4chan. Sur Reddit, dans le sous-forum le plus populaire des incels, Braincels, on a senti le besoin de déclarer que l’on n’approuve pas l’attaque : « r/Braincels ne soutient, n’encourage et ne glorifie aucune forme de violence ni ceux qui commettent de tels crimes. »

L’an dernier, Reddit a banni le sous-forum r/incels, qui comptait alors 40 000 membres. Les « Chad » et les « Stacy » mentionnés dans le message désignent respectivement les hommes qui ont une vie sexuelle active et les femmes qui refusent de coucher avec les incels. Au sein de cette communauté, Elliot Rodger, aussi mentionné dans le message de Minassian, est souvent considéré comme un héros fondateur.

« J’ai 22 ans et je suis encore vierge », lit-on dans le manifeste de Rodger, qui vivait en Californie. « Je n’ai même jamais embrassé une fille. Je suis au collège depuis deux ans et demi, un peu plus même, et je suis vierge. Ç’a été une vraie torture. Le collège, c’est là où tout le monde expérimente le sexe, le fun et le plaisir. Dans ces années, j’ai croupi dans la solitude. Ce n’est pas juste. Vous, les filles, vous n’êtes jamais attirées par moi. Je ne sais pas pourquoi vous n’êtes pas attirées par moi, mais je vais vous punir. C’est une injustice, un crime, parce que… je ne vois pas ce que vous ne voyez pas en moi. »

Après l’avoir mis en ligne, Rodger a poignardé trois hommes à mort, tiré sur trois étudiantes, dont deux sont mortes. Il est ensuite entré dans un commerce où il a tué un homme. Au volant de sa voiture, il a ensuite fauché des piétons. La tuerie n’a pris fin que lorsqu’il s’est suicidé d’une balle dans la tête. Il avait tué six personnes et en avait blessé 14 autres.

La communauté a essuyé un dur coup en novembre dernier quand Reddit a pour une rare fois pris la décision de bannir un sous-forum, celui des incels. Il était présenté comme un groupe de soutien. Le média social a affirmé qu’il avait contrevenu à sa règle interdisant l’incitation à la violence. Dans le sous-forum, on appelait Rodger « Saint Elliot ». Depuis, un nouveau sous-forum avait été créé, celui-là nommé Braincels, qui compte aujourd’hui 16 900 membres et se décrit comme un groupe d’« incels et d’amis des incels qui célèbrent la culture des incels ».

Les deux sous-forums Reddit des incels ont obtenu assez de notoriété pour qu’apparaisse un groupe appelé inceltears qui les surveillait et se moquait d’eux.

Les membres de la communauté Incel ont essayé de se distancier de Minassian, en déclarant qu’il n’était pas un vrai membre de la communauté ou qu’établir un lien entre lui et eux était une « fausse nouvelle ». Toutefois, d’autres ne l’ont pas fait : sur 4chan et dans Braincels, des utilisateurs ont louangé Minassian, comme Rodger avant lui, forçant des modérateurs de Reddit à supprimer de nombreux messages.

Ils ont dû désactiver la fonction commentaires sous un message au sujet d’un texte de CBC sur Minassian et Incel, parce qu’« il y a trop de commentaires nuisibles et d’embrigadement dans ce fil de commentaires. La dernière chose dont on a besoin en ce moment, c’est de plus de commentaires contrevenant à la politique sur le contenu. »

Peu après l’attaque, Facebook a supprimé le compte de Minassian pour infraction aux directives sur le contenu. VICE a aussi appris qu’il avait brièvement fait partie des Forces armées canadiennes et les deux séries de chiffres de son message pourraient faire référence à l’armée : 00010 est le numéro de l’infanterie canadienne et C23249161 pourrait être un authentique numéro matricule.

