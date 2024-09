La petite histoire du sexe dans les jeux vidéo

Cette année marque les 30 ans de la série de jeux de type pointer et cliquer Leisure Suit Larry. J’ai toujours eu un faible pour cette série et son personnage principal, Larry Laffer, un petit dude un peu goofy à l’humour douteux.



Mais la chose qui faisait le plus triper le préado que j’étais à l’époque, c’était le petit penchant porno soft de la série. Tout le côté relation homme-femme y était caricaturé de façon grotesque, mais c’était exactement l’idée que je me faisais du sexe, ayant des référents pertinents tels que Bleu Nuit, Tarzoon, la Honte de la jungle et les pornos brouillés sur Super Écran la nuit.

Videos by VICE

La prémisse de Leisure Suit Larry était assez simple : Larry est un genre de loser de 40 ans encore puceau qui essaye de coucher avec des filles wayyyy hors de sa ligue. Gros props aux auteurs de la série pour avoir fait durer ça pendant six jeux sur une décennie.



Évidemment, ce ne sont pas les seuls jeux un peu pornos à avoir atterri entre mes mains étant plus jeune. Le plus wrong de tous est sans aucun doute Custer’s Revenge sur la Atari 2600.

Mon ami de l’époque avait probablement berné ses parents pour qu’ils lui achètent ce jeu, que plusieurs considèrent comme l’un des plus misogynes et racistes à ce jour. Aussi surnommé « The White man came », il était produit par la compagnie américaine Mystique, qui se spécialisait en jeux pornographiques qu’elle qualifiait de Swedish Erotica.



On y incarnait un général américain nu, portant un chapeau de cowboy, qui devait éviter des volées de flèches pour réussir à violer une Amérindienne ligotée sur un poteau. Naturellement, plusieurs groupes et organisations ont porté plainte contre le jeu, ce qui a abouti à une deuxième version dans laquelle l’Amérindienne donne le « OK » au général avant qu’il passe à l’acte. Problem solved. Quand je repense à Custer, j’aime imaginer un instant comment l’internet de 2017 exploserait si un tel jeu voyait le jour demain matin.

Et si vous doutez du mauvais goût général des gens chez Mystique à l’époque, une simple recherche permet de voir que leurs autres titres allaient tout autant dans la subtilité. Beat Em’ & Eat Em’, par exemple, nous permettait de contrôler deux femmes nues au bas d’un immeuble qui devaient attraper (dans leurs bouches bien sûr) le sperme que faisait tomber du toit un homme se masturbant. Classy.

Dans les années 90, j’ai passé beaucoup de temps à l’arcade, où il était tout aussi facile d’être exposé à la porno. Je serais gêné de connaître le nombre de 25 cents que j’ai engouffré dans Gals Panic par exemple. Dans ce jeu de casse-tête, on devait découvrir 80 % d’une silhouette sans se faire intercepter par les ennemis. Pour chaque fille, on devait passer par trois rondes dans lesquelles on découvrait d’abord la silhouette habillée, puis en sous-vêtements, pour terminer avec la silhouette topless qui se transformait alors en véritable photo à la grande joie des ados que nous étions. C’était en quelque sorte un mélange entre le jeu de casse-tête Qix et les jeux de strip-poker auxquels je jouais en cachette sur mon Commodore 64.

De nos jours, la plupart des fabricants de consoles ou des distributeurs de jeux sont plus frileux, par peur de poursuites, de scandale ou de tout ce qui pourrait nuire à leur image. Mais ça n’empêche pas le public d’avoir ce qu’il désire. La populaire série Grand Theft Auto a fait parler d’elle à plusieurs reprises pour sa (soi-disant) banalisation de la violence et du sexe, mais jamais autant qu’avec le mod Hot Coffee dans San Andreas. Ce mini-jeu, qui consiste en des scènes de sexe entre le personnage principal et sa copine, avait été désactivé avant la sortie du jeu, mais comme le code était encore présent dans le jeu, il était possible d’y accéder à la suite d’un hack. Après le mini-scandale, Rockstar a mis sur le marché une deuxième version, cette fois exempte du code permettant d’accéder à Hot Coffee.

Mais les mods et les hacks sont plus populaires que jamais et certains jeux comme Skyrim et Half Life 2 possèdent plusieurs mods sexuels et pornographiques ayant été développés par des membres de la communauté qui y joue.

Même si souvent les joueurs les téléchargent simplement pour rigoler, certains gamers semblent s’être attachés à la sexualité et la pornographie dans leurs jeux vidéo à un tel point que le phénomène inverse se fait aussi sentir dans l’industrie de la pornographie. Il n’est donc pas si surprenant d’apprendre qu’en 2016, le jeu Overwatch était le onzième terme le plus recherché sur Pornhub.