La pizza de pommes de terre

Portions : 6-8

Préparation: 15 minutes

Temps total : 1 heure 45 minutes

Ingrédients

1 kg de tomates à jus, épépinées et grossièrement hachées

2 oignons jaunes, 1 haché finement, l’autre coupé en fines rondelles

75 ml d’huile d’olive

1 kg de pommes de terre, pelées et tranchées finement en rondelles d’un demi centimètre

de l’origan séché

680 grammes de fromage provolone, finement coupé en dés

Videos by VICE

Instructions

1. Commencez par préhauffez votre four à 210° C. Dans une poêle de taille moyenne, faites chauffer 50 ml d’huile d’olive sur feu moyen-élevé. Ajoutez l’oignon haché finement et faites revenir jusqu’à ce qu’il soit translucide, comptez environ 3 minutes. Incorporez les tomates, du sel et du poivre et faire cuire jusqu’à ce qu’elles soient tendres mais pas complètement réduites, comptez environ 6 minutes. Retirez du feu et réservez.

2. Prenez un plat à fond épais qui va au four et arrosez-le avec le restant d’huile d’olive. Disposez d’abord une mince couche de sauce tomate, suivie d’une couche de pommes de terre. Saupoudrez de sel et de poivre. Ajoutez les oignons en tranches fines et saupoudrer d’origan et fromage provolone râpé. Continuez ainsi en formant couches des couches successives et en finissant avec une couche de fromage. Versez sur le dessus toute forme de sauce tomate restante. Vous devriez vous retrouver avec environ 3 couches de pommes de terre.

3. Couvrir avec du papier d’aluminium et cuire pendant environ 1 heure. Ensuite, découvrez votre plat et laissez le cuire encore un peu au four jusqu’à ce que tout le fromage soit fondu et bien doré, comptez 25 minutes de plus.