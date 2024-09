La pizza est le plat que les gens prennent le plus en photo sur Instagram

Quand on a vraiment la dalle, « éclater une bonne part de pizza » arrive tout en haut au classement des meilleurs options. On parle de la pizza quatre-fromages bien dégoulinante de quand on n’a pas le temps, de la jambon-champignon sous cellophane qu’on sort du frigo quand on rentre à 3 grammes. On parle du plat qu’un mec s’est forcé à manger exclusivement, tous les jours pendant 25 ans (il va bien) ; on parle du truc qui manque le plus au Pape (depuis qu’il est Pape).

Mais il y a une explication très logique à ça : la pizza défonce tous les autres plats, simplement.

Videos by VICE

Ce n’est pas vraiment une surprise donc, si on retrouve ce plat — qui au passage, est sur le point d’être inscrit au patrimoine mondiale de l’Unesco — en tête de liste des spécialités culinaires les plus photographiées sur Instagram. C’est, du moins, ce qu’il ressort des recherches (hautement scientifiques, vous en conviendrez) menées conjointement par le chef Italien Alession Mecozzi et l’agence de communication Klaus Davi.

D’après le site d’actualités italien Tgcom24, l’étude avait pour objectif d’analyser l’intégralité des images postées sur le réseau-social dans le but de dégager les différentes tendances culinaires dans chaque pays. Au terme de l’étude, les analystes ont affirmé que parmi les 300 millions de photos de bouffe postées sur Instagram, plus de 17 millions contenaient le hashtag « pizza ».

À vue de pif, le recensement doit contenir environ 10 millions de photos de gros doigts gras en action en train de se servir une part de pizza, approximativement 4 millions de « soirées pizza au calme avec ma go !!! », 1 million de « soirées pizza au top avec les collègues du boulot » autrement plus déprimantes et enfin, 2 millions de photos de trucs qui n’ont rien à voir avec des pizzas mais qui comportent le hashtag « pizza », parce que la pizza est partout, dans tous les esprits, tout le temps.

Mais l’étude révèle aussi que l’endroit d’où les pizzas sont le plus souvent prises en photo est loin d’être Naples, là où elles sont nées, mais bien la ville de New York — en comparaison, 6 % des clichés ont été pris dans la Grosse Pomme quand Naples totalise seulement 2,1% du total.

Au classement de la bouffe la plus « instagrammée », on retrouve un autre élément de base de la cuisine italienne à la troisième place, les pâtes, loin devant les burgers qui arrivent en dixième position. Dans une entrevue au journal La Republica, Alession Mecozzi explique que l’étude révèle également certains traits de genre plus ou moins marqués : « Les hommes sont plus disposés à photographier leur plat principal, alors que les femmes préfèrent immortaliser leurs desserts. »

Par « dessert », il entend peut-être « photos de cupcake » et « pâtisseries mignonnes » ? Car sur Instagram, on en trouve au moins autant que les photos de pieds rentrés en dedans des blogueuses mode. À moins qu’il existe une nouvelle tendance de « dessert à la pizza » et dans ce cas, pardon mesdames, mais cela relève du génie.