La pizza est un petit-déjeuner parfaitement acceptable

La pizza n’est pas le repas préféré en Amérique du Nord pour rien : c’est un mets parfait. Il contient un peu de chaque groupe alimentaire du Guide alimentaire canadien. La croûte de blé couvre les grains et céréales, le fromage les produits laitiers, et on peut y ajouter les viandes et les légumes que l’on désire.

La bonne nouvelle de la journée d’hier a été publiée par le Chicago Tribune , qui suggérait qu’une pointe de pizza pourrait même être un choix de petit-déjeuner plus nutritif qu’un bol de céréales.

On le sait tous, il y a peu de choses plus réconfortantes qu’une bonne pointe de pizza au petit-déjeuner le lendemain d’une beuverie. Si c’est en général le genre d’habitude alimentaire que l’on nous conseille d’éviter, il se trouve que ce n’est peut-être pas la pire façon de commencer sa journée.

Des céréales comme les Frosted Flakes et les Froot Loops contiennent jusqu’à 42 % de sucre, ce qui donne un gros high glycémique, suivi d’un crash fortement indésirable lors d’un cours ou d’une réunion. De plus, elles ne contiennent presque pas de protéines ou de gras nutritifs. En contrepartie, la pizza est souvent pleine de protéines, de calcium grâce au fromage, de légumes et de produits céréaliers. Lorsque l’on prend en compte que le bol de céréales moyen et une pointe de pizza ont sensiblement le même apport calorique, le choix est clair.

Par contre, cela ne veut pas dire que de se claquer une pizza pochette chaque matin pour le p’tit-déj soit bon. Évidemment, la plupart de nos pizzas préférées sont souvent loin d’être santé, surtout si elles viennent de chaînes de restauration rapide. J’en ai discuté avec la diététiste Kate Comeau, afin qu’elle m’éclaire sur le sujet.

D’après elle, il est en premier lieu important de comprendre qu’il n’y a pas de petit-déjeuner idéal. « Une partie de notre travail en tant que diététistes est de repenser ce que peut être un petit-déjeuner, m’explique-t-elle. Les céréales à déjeuner sont devenues populaires parce qu’elles sont bonnes au goût et faciles à manger. Mais tous les choix ne sont pas nourrissants. Donc, c’est certain que lorsqu’on compare un bol de céréales pour enfants avec un haut taux de sucre et pas grand-chose d’autre, ce n’est pas aussi nourrissant qu’une pizza, dont les proportions de produits céréaliers, de protéines et de légumes sont équilibrées. »

Mais comparer de la pizza à quelque chose qui n’a aucune valeur nutritionnelle, ça ne veut pas dire que c’est pour autant un déjeuner parfait. Tout comme il y a de la variété dans les sortes de céréales, m’explique Mme Comeau, il y a de la variété dans les pizzas. « Une pizza graisseuse qu’on mange à la sortie du bar n’est certainement pas la même chose qu’une pizza préparée soi-même avec une croûte de grains entiers, un peu de fromage et une tonne de légumes. » Dans tout petit-déjeuner, le plus important est d’avoir un équilibre, et de privilégier les fibres. La plupart des Canadiens n’en consomment pas assez, mais c’est important pour notre système digestif et notre santé cardiovasculaire. Il faut donc mettre l’accent sur les grains entiers, les fruits et les légumes.

Il faut aussi s’assurer d’avoir un bon apport protéinique, que l’on peut facilement avoir des yogourts, des œufs ou du fromage.



Donc, d’après Mme Comeau, la pizza peut être un déjeuner tout à fait sain. « Une règle qui vaut pour tous les repas de la journée, c’est que la moitié de votre assiette devrait être composée de légumes ou de fruits. Il faut aussi privilégier les aliments croquants. On ne mâche pas assez dans notre société, pourtant mâcher est important pour stimuler la digestion et la satiété. » Donc, allez-y. Prenez une tortilla de blé entier, ajoutez-y de la sauce tomate, un peu de fromages et plein de légumes. Les gens autour de vous vous regarderont bizarrement, mais vous aurez probablement le petit-déjeuner le plus délicieux et nutritif.

