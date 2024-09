La poitrine de porc caramélisée du Hunan

Si vous décidez de cuisiner du cochon à la maison, respectez les traditions et faites-le comme seuls les vrais savent.

Portions: 4-6

Total: 1 heure 30 minutes

Ingrédients

450 g. de poitrine de porc, préférez des tranches de viande maigre

2 c. à soupe de sucre en poudre

2 c. à soupe d’huile d’arachide ou de colza

1 c. à soupe de vin de riz de Shaoxing ou de xérès

3 oignons, conservez les parties blanches et vertes (5 cm de longueur)

2 piments rouges séchés

1 morceau d’écorce de cannelier de Chine ou 1 bâton de cannelle (5 centimètres)

1 morceau de gingembre frais, non-pelé et tranché

1 anis étoilé

de la sauce soja légère, au goût

du gros sel, au goût

du riz blanc, comme accompagnement

Instructions

1. Remplissez votre wok d’eau et portez à ébullition. Ajoutez le porc et faites le cuire pendant 3 à 4 minutes. Mettez ensuite la viande sur une planche à découper et laissez refroidir. Débarrassez-vous de l’eau de cuisson.

2. Quand le porc est assez tiède pour être manipulé, découpez-le en morceaux de 2 cm environ.

3. Ajoutez le sucre et l’huile dans le wok et faites chauffer à température moyenne. Quand le sucre a fondu, augmentez la chaleur et mélanger jusqu’à ce que le sucre caramélise et prenne une couleur marron pendant 8 à 10 minutes. Baissez légèrement la température, ajoutez le porc et le vin de riz. Ajoutez de l’eau jusqu’à couvrir le porc, puis les oignons, les poivrons, le gingembre, la cannelle, l’anis étoilée et portez à ébullition. Réduisez la température mais maintenez l’ébullition et laissez cuire le wok couvert, jusqu’à ce que le porc devienne tendre pendant environ 45 minutes.

5. Enlevez le couvercle et portez à ébullition. Réduisez de moitié, pendant 10 minutes. Goûtez et assaisonnez à votre convenance en ajoutant du sucre, du soja et du sel. Essayez de trouver une saveur légèrement sucrée.

6. Servez dans un bol et garnissez-le des restes d’oignon et de riz.

Cette recette a été publiée dans le livre Revolutionary Chinese Cookbook de Fuchsia Dunlop (W. W. Norton 2007).