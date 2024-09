La recette des pâtes façon « viens me baiser » enflamme l’Internet des femmes célibataires

Asperge, huître, pénis de taureau chinois, soupe de chèvre : tous ces aliments ont un point commun ; ils sont associés à la baise et ont acquis – par tradition ou bouche-à-oreille –, la réputation d’être des bombes aphrodisiaques.

Parmi les plats capables de booster votre libido de manière infaillible, il en existe un dont les racines culturelles remonteraient aux dîners du gratin new-yorkais des années 1990. On veut parler des désormais célèbres penne à la vodka. La recette, re-publiée par le site Refinery29, a récemment explosé tous les compteurs de vue sur Internet. Pourquoi ? Peut-être parce qu’elle promet « 100 % de réussite au pieu » aux femmes qui la cuisineraient – et qui, objectivement, sont suffisamment seules et désespérées pour croire en ce type de méthode.

La recette en question, – bien nommée : les penne « viens me baiser » à la vodka ou « come fuck me pasta », en anglais – auraient en fait été élaborées par et pour des femmes exclusivement hétérosexuelles. La recette précise qu’elle est à l’attention des « meufs célibs de Manhattan ».

« Ces cuisinières ont trouvé dans ma recette une corrélation inattendue entre les penne et le sexe », raconte l’auteur de la recette, Cole Kazdin. « Elles ont commencé à utiliser le plat comme moyen de séduction. Et le résultat est positif à 100 %. Elles ont ensuite partagé la recette entre amies et elle a fait son chemin ».

Alors que la plupart des aphrodisiaques susmentionnés ont été accueillis par la science avec le plus grand scepticisme et nombreux doutent de leur efficacité, notre plat, lui, est présenté comme le seul garantissant copulation – pour celles qui le font et ceux qui le consomment.

Il suffit d’avoir des penne, de la vodka, du beurre, du fromage, de l’huile d’olive et de les servir avec du vin rouge.

Tous ces facteurs, combinés aux déclarations légèrement dramatiques de l’auteur – en majuscules et accompagnée d’anecdotes gênantes sur le cul – donnent une cible rêvée pour Internet qui n’a pas manqué de réagir.

Alors, qu’est-ce que l’on y fout dans ces putains de penne à la vodka, au juste ? La réponse ne surprend pas vraiment : il suffit d’avoir des penne, de la vodka, du beurre, du fromage, de l’huile d’olive et de les servir avec du vin rouge. Le genre de truc qui mène plutôt à un coma post-repas mais Kazdin promet que quand les hommes le consomment, une alchimie magique se produit.

« La deuxième fois, c’était avec un mec avec qui j’avais déjà couché, mais le sexe post-penne était 1 000 fois meilleur que n’importe quelle partie de jambes en l’air. Ce qui est bizarre parce que c’est un plat assez lourd à digérer qui vous pèse sur l’estomac. »

Si on ne vous la fait pas et que vous pensez que ces pâtes jouent un rôle de placebo, rendez-vous vite à l’évidence grâce à ce témoignage livré sur un plateau par Kazdin. L’auteur se rappelle comment elle a entendu parler de cette histoire pour la première fois dans une scène digne des plus belles fan-fictions Sex and the City.

Personne ne sait exactement comment ça marche. Moi, je pense que c’est tout ce beurre et ce parmesan qu’on ajoute aux nouilles chaudes quand elles sont encore dans l’égouttoir.

« Est-ce que vous avez essayé les penne ‘viens me baiser’ à la vodka ? », demande une jeune femme sirotant un verre de vin. Une autre répond par la négative en secouant la tête. « Je vous enverrai la recette – préparez-la pour votre 3e rendez-vous et l’affaire est dans le sac. »

Parce qu’il n’y a probablement rien de plus excitant pour un mec que de voir une meuf suivre une recette de manière quasi obsessionnelle, le secret, selon Kazdin, c’est de respecter à la lettre les instructions. Et d’envoyer la vodka.

« N’IMPROVISEZ PAS. Sérieusement. Personne ne sait exactement comment ça marche. Moi, je pense que c’est tout ce beurre et ce parmesan qu’on ajoute aux nouilles chaudes quand elles sont ENCORE dans l’égouttoir. MAIS JE N’EN SUIS PAS CERTAINE. Donc suivez juste la recette et faites en sorte d’être prête. »

Cela va sans dire, un parallèle a été rapidement tiré entre ces penne à la vodka et la recette du poulet bon à marier rédigée par une journaliste de chez Glamour, Kim Bonnell – il y avait eu quatre mariages dans les bureaux du magazine et 70 aux États-Unis « grâce » à la recette.

Qu’elle soit efficace ou pas, ces penne en disent plus sur les femmes célibataires habitant à Manhattan que n’importe quelle étude sociologique.