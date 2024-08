La salade César japonaise

Portions : 4

Préparation : 15 minutes

Temps total : 30 minutes

Ingrédients

pour la vinaigrette :

200 grammes de miso saikyo

150 grammes de « mama katsuo » (de la bonite séchée), légèrement toastée

125 ml de vinaigre de riz

60 ml de sauce soja usukuchi

2 cuillères à soupe de pulpe d’ail

4 jaunes d’œuf

750 ml d’huile de pépins de raisin

320 grammes de crème aigre

Videos by VICE

Pour la salade :

2 cuillères à soupe d’huile de pépins de raisin

16 crevettes

16 coquilles Saint-Jacques japonaises

du sel de mer et du poivre noir fraîchement moulu, au goût

1 gousse d’ail émincée

4 gros œufs

2 cœurs de laitue, grossièrement hachés

1 tomate ancienne, type cœur de bœuf, coupée en deux

1 avocat, pelé, dénoyauté et coupé en dés

2 concombre japonais, émincés

1 radis ninja (violet), émincé

des flocons de bonite séchés, pour le dressage

du Parmesan râpé, pour le dressage

Instructions

1. Commencez par la vinaigrette : Dans un mixeur, réduisez en purée le miso, le katsuo, le vinaigre de riz, l’usukuchi, la pâte d’ail et les jaunes d’œufs jusqu’à obtenir une consistance bien lisse. Avec le moteur en marche, versez l’huile lentement. Transférez dans un bol et fouettez avec la crème aigre. Conservez votre vinaigrette au réfrigérateur jusqu’au moment de l’utiliser.

2. On passe au cœur du sujet, la salade : Chauffez l’huile dans une grande poêle sur feu moyen-élevé. Assaisonnez les crevettes et les Saint-Jacques avec du sel et du poivre et faites-les cuire, avec l’ail, en retournant les fruits de mer une seule fois, jusqu’à ce qu’ils soient cuits et bien dorés, comptez environ 1 minute et demi.

3. Dans une casserole, faites chauffer un grand volume d’eau. Une fois que l’eau frémit, cassez les œufs dans l’eau et pochez-les pendant environ 2 minutes et demi. Sortez-les du bain à l’aide d’une cuillère à trous et transférez-les sur une plaque doublée de papier absorbant.

4. Dans un grand saladier, mélangez les feuilles de laitue avec la vinaigrette, délicatement, puis ajoutez les crevettes et les Saint-Jacques, les tomates, l’avocat, le concombre, le radis, le sel et le poivre. Partagez votre salade entre 4 assiettes et mettez un œuf poché dans chaque assiette. Dressez avec le parmesan et les flocons de bonite. Voilà.