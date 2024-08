La salade d’asperges et de petits pois

Portions : 4

Temps de préparation : 15 minutes

Temps total : 30 minutes

Ingrédients

2 c. à soupe d’huile d’olive

1 c. à soupe de beurre non salé

60 g. de jambon Serrano, finement tranché

1 bouquet d’asperges, parés (environ 400 g.)

200 g. de pois mange-tout, parés et coupés en deux sur la diagonale

140 g. de petits pois congelés, décongelés

1 citron

du sel de table et du poivre noir fraîchement moulu

5 c. à soupe de ricotta

des feuilles de persil, pour garnir

des brins d’aneth, pour garnir

Instructions

1. Faites fondre l’huile et le beurre dans une grande poêle en fonte à feu moyen-vif. Ajoutez le jambon Serrano et faites-le cuire jusqu’à ce qu’il soit croustillant (4 minutes). À l’aide d’une cuillère à égoutter, transférer le jambon dans une assiette tapissée de Sopalin.

2. Ajoutez les asperges dans la poêle et faites-les cuire en remuant délicatement la poêle pour faire tourner les asperges, jusqu’à ce qu’elles soient bien grillées (7 à 8 minutes). Retirez la poêle du feu et incorporez le jambon, les pois mange-tout et les petits pois. Ajoutez les zestes de citron, puis coupez-le en deux et pressez-le pour récupérer le jus. Assaisonnez avec du sel et du poivre et transférez les légumes dans un plat. Déposez la ricotta par-dessus et parsemez avec les herbes. Ajoutez un peu de poivre noir et arrosez d’un filet d’huile d’olive.

