La salade de lentilles et de pommes de terre

Portions : 4

Temps de préparation : 20 minutes

Temps total : 1 heure

Ingrédients

Pour la salade :

700 g de pommes de terre Fingerling, coupées en deux dans le sens de la longueur

100 g de lentilles vertes

du gros sel, au goût

150 g de jeunes épinards

50 g de noix grillées

85 g de fromage de chèvre

pour la vinaigrette au bacon :

220 g de bacon, coupé en lardons

2 gousses d’ail émincées

1 échalote, coupée en dés

60 ml de vinaigre de vin rouge

2 c. à soupe de moutarde de Dijon

1 c. à café de sucre en poudre

2 c. à soupe d’huile d’olive

du gros sel et du poivre noir fraîchement moulu, au goût

Instructions

1. Placez les pommes de terre dans une casserole moyenne et couvrez-les d’eau froide. Portez à ébullition, puis réduisez le feu pour laisser mijoter. Cuire les pommes de terre jusqu’à ce qu’elles soient tendres (environ 25 minutes). Égouttez, puis laissez refroidir les pommes de terre jusqu’à ce qu’elles soient faciles à manipuler et les couper en morceaux de 2,5 cm. Placez les pommes de terre dans un grand bol et réservez.

2. Placez les lentilles dans une casserole moyenne et couvrez-les d’eau. Salez et portez à ébullition. Réduisez le feu et laissez mijoter jusqu’à ce que les lentilles soient tendres (environ 15 minutes). Égouttez et ajoutez les lentilles dans le bol avec les pommes de terre.

3. Pendant ce temps, préparez la vinaigrette. Faites chauffer une grande poêle en fonte à feu moyen-vif. Ajoutez les lardons au bacon et cuire jusqu’à ce qu’ils soient croustillants, environ 10 minutes. À l’aide d’une cuillère à égoutter, transférez le bacon dans une assiette couverte de Sopalin et réservez.

4. Ajoutez l’ail et l’échalote dans la poêle et faites-les suer. Retirez la poêle du feu et incorporez la moutarde au fouet. Ajoutez le vinaigre de vin rouge et fouettez l’ensemble pour bien mélanger. Ajoutez l’huile d’olive, salez et poivrez. Retirez la vinaigrette du feu et ajoutez la vinaigrette dans le bol avec les pommes de terre et les lentilles, ainsi que les épinards et les noix. Mélangez, salez et poivrez. Transférez dans un plat et garnissez avec le bacon et le fromage de chèvre.

