La salade de pois mange-tout et de pommes de terre

Portions : 8

Préparation : 15 minutes

Temps total : 1 heure 15 minutes

Ingrédients

700 g de pois mange-tout (ou cassés, ou gourmands), parés

450 g de pommes de terre grenaille (ou des Yukon gold si vous êtes aux US)

60 ml de vinaigre de vin rouge

2 c. à soupe de feuilles de menthe grossièrement hachées (gardez quelques feuilles pour garnir)

1 c. à soupe de miel

1 c. à soupe de moutarde de Dijon

1 grande échalote émincée

60 ml d’huile d’olive

60 g de tranches fines de salami ou de chorizo

du gros sel de mer

Instructions

1. Portez une grande casserole d’eau salée à ébullition. Ajoutez les pois mange-tout et faites-les cuire en remuant jusqu’à ce qu’il soit vert vif et croustillant (environ 30 secondes). À l’aide d’une cuillère à égoutter (plutôt que vos mains), sortez les pois de l’eau et transférez-les dans un bol d’eau glacée en remuant pour éviter qu’ils s’agglutinent. Laissez refroidir pendant 1 minute, puis retirez les pois de l’eau glacée et séchez-les sur des serviettes en papier. Sur une planche à découper, couper les pois en 3 ou en 2 selon leur taille sur la diagonale. Transférez-les dans un grand bol.

2. Dans la casserole d’eau bouillante, ajoutez les pommes de terre et faites-les cuire en remuant (entre 14 à 16 minutes). Avec un couteau, vérifiez qu’elles sont cuites (la pointe ne doit pas rencontrer de résistance). À l’aide d’une cuillère à égoutter, sortez les pommes de terre de l’eau et transférez-les dans un bol d’eau glacée. Laissez-les refroidir pendant 1 minute, puis retirez-les de l’eau glacée et séchez-les sur des serviettes en papier. Sur une planche à découper, couper en 2 ou en 4 les pommes de terre puis transférez-les dans le bol avec les pois.

3. Dans une bol, mélangez le vinaigre, la menthe, le miel, la moutarde et l’échalote. En fouettant vigoureusement, ajoutez l’huile d’olive jusqu’à obtenir une vinaigrette. Assaisonnez-la de sel et de poivre, puis versez-la sur les petits pois et les pommes de terre. Mélangez. Transférez la salade dans un grand récipient en plastique et mettez-la au frigo jusqu’à ce qu’elle soit froide (de 1 à 8 heures).

4. Déposez les tranches de salami dans une poêle de taille moyenne à feu moyen. Une fois que le salami commence à grésiller, faites-le cuire, en le retournant une fois à mi-cuisson, jusqu’à ce que les tranches deviennent foncées et croustillantes (environ 5 minutes). Transférez les tranches de salami sur des serviettes en papier pour éliminer l’excès d’huile. Une fois refroidies, cassez-les en morceaux de la même taille que les pommes de terre et les pois.

6. Sortez la salade de pois et de pommes de terre du frigo. Remuez-la pour que la vinaigrette soit bien répartie. Ajoutez les morceaux de salami. Saupoudrez la salade avec quelques petites feuilles de menthe, un peu de gros sel de mer et servez ça froid ou à température ambiante.

Cette recette a été préalablement publiée sur MUNCHIES US