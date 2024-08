La salade ramen, miso et champignons

Portions : 4

Préparation : 20 minutes

Temps total : 3 heures

Ingrédients

Pour la base de soja:

200 ml de sauce de soja

2 cuillères à soupe de gingembre épluché et grossièrement haché

2 cuillères à soupe de saké

1 cuillère à soupe de sucre en poudre

1/4 cuillère à café de sel marin

1 piment séché entier

2 gousses d’ail

2 oignons verts ou cébettes

Pour les œufs marinés :

6 gros œufs

200 ml de base de soka

1 cuillère à café de dashi en poudre

Pour les champignons :

300 grammes de champignons shiitake

300 grammes de champignons shimeji

50 ml de sauce soja

30 ml d’huile d’olive

Pour la sauce soja spéciale :

75 ml de sauce soja normale

75 ml de vinaigre de riz

30 grammes de sucre en poudre

25 ml d’huile de sésame

Pour l’accompagnement :

2 paquets de nouilles ramen

200 grammes de concombre, en julienne

150 grammes de tomates cerises, hachées

40 grammes de pousse de petits pois

des Graines de sésame blanches

Instructions

1. Commencez par faire la base de soja : Ajoutez tous les ingrédients dans une casserole avec 200 ml d’eau sur feu vif et laissez cuire jusqu’à ce que tout commence à bouillir. Retirer du feu et éteindre. Laissez reposer pendant 20 minutes, puis passez la base obtenue.

2. On passe aux œufs : portez une casserole d’eau à ébullition. Ajoutez les oeufs et faites cuire pendant 6 minutes et 10 secondes, en remuant l’eau 3 fois durant les 3 premières minutes pour centrer les jaunes. Ensuite, retirez-les et placez-les immédiatement dans un bol d’eau glacée. Lorsque l’eau est revenue à température ambiante, appuyez légèrement sur les œufs pour les faire écailler et épluchez-les avec précaution, en les gardant sous l’eau froide. Couvrez les œufs avec environ 20 cl de votre base de soja, la poudre dashi et 20 cl d’eau. Laissez mariner pendant au moins 2 heures, ou même toute la nuit, c’est encore meilleur.

3. On passe aux champignons : faites chauffer de l’huile d’olive dans une grande poêle et une fois à température, ajoutez les champignons et la sauce soja. Laissez cuire jusqu’à ce qu’ils deviennent translucide, comptez environ 8 minutes. Reservez.

4. Occupez vous de l’accompagnement : dans un petit bol, fouettez tous les ingrédients jusqu’à obtenir une émulsion, puis réservez.

5. Faites cuire vos nouilles ramen dans de l’eau bouillante jusqu’à obtenir la cuisson désirée, puis passez-les et rincez-les abondamment pour arrêter le processus de cuisson et éliminer l’amidon.

6. Assemblez le tout dans un bol. Disposez les nouilles en premier, assaisonnez avec 30 ml de votre sauce soja spéciale, puis ajoutez des champignons, un oeuf mariné et coupé dans le sens de la longueur, un peu de concombre en julienne, des tomates cerises, des pousses de petits pois et parsemez le tout de de graines de sésame blanches si vous en avez.