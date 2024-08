La scène drift de Los Angeles en images

Jason Cordova faisait de la photographie de rue depuis un certain temps lorsqu’un ami l’a emmené à l’épicentre de la culture lowrider de Los Angeles. À cette époque, les « LA Sundays », des évènements lors desquels les voitures s’emparent des rues et des carrefours, devenaient de plus en plus populaires. Ce qui a immédiatement fasciné Cordova, ce sont les premiers moments de chaque rencontre : « Les voitures sortaient de nulle part dans un nuage de fumée et avec une énergie presque explosive. Je n’avais jamais rien vu de tel auparavant. Et quand les flics arrivaient, on changeait tout simplement d’endroit. » Cordova décrit l’ensemble comme une grande fête, où la diversité, la convivialité, l’amour et l’enthousiasme sont au premier plan. Tous ces aspects ont incité le photographe à faire de ces événements sa priorité.

Cependant, il a fallu un certain temps à Jason pour gagner la confiance d’une communauté où les caméras sont rares. Mais il a persévéré et a continué de se rendre aux rencontres encore et encore – jusqu’à ce qu’on l’autorise à photographier les événements sans restriction. C’était il y a un an. Depuis, Cordova a accumulé beaucoup de photos et en a sélectionné quelques-unes pour nous.

Videos by VICE

Toutes les photos sont de Jason Cordova.

VICE France est aussi sur Twitter, Instagram, Facebook et sur Flipboard.