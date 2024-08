La science aurait trouvé le film d’horreur le plus effrayant de tous les temps

La science avance : une nouvelle étude prétend avoir trouvé le film le plus objectivement effrayant de tous les temps.

Serait-ce L’Exorciste ? Shining ? Nosferatu ? La maison aux fenêtres qui rient ? Et non, il s’agirait en fait de… Sinister, un film sorti en 2012 dans lequel le personnage principal, joué par Ethan Hawke, installe délibérément sa famille dans une maison où des meurtres terribles ont eu lieu et qui a subi la colère d’un démon aux cheveux longs appelé « Bughul », qui ressemble à un membre de Slipknot.

Je pense que rares sont les fans de films d’horreur qui vous diront que Sinister est le film le plus flippant de tous les temps. Selon Metacritic, il a reçu à l’époque des « critiques mitigées ou moyennes » : la plupart des spectateurs l’ont trouvé bien réalisé mais quelque peu sans âme. D’autres se sont montrés plus durs : « Sinister est un fourre-tout d’à peu près tout ce qu’il y a à détester dans l’horreur moderne », dit un avis.

Mais alors, comment en est-on arrivé à cette étrange conclusion ? L’étude, intitulée « Science of Scare Project » et menée par broadbandchoices, a invité cinquante personnes à visionner plus de 100 heures de films d’horreur. Devant Sinister, la fréquence cardiaque des participants, qui était surveillée tout au long, a augmenté plus que devant tout autre film : la moyenne, qui était de 65 battements par minute, et passée à 86.

Derrière Sinister, on retrouvait, parmi les dix premiers : Insidious, Conjuring, Hereditary, Paranormal Activity, It Follows, Conjuring 2, Mister Babadook, The Descent et The Visit. Notons qu’il y a quand même quelques grands films sur cette liste (Hereditary, It Follows, Mister Babadook et The Descent sont tous excellents) mais il est assez suspect qu’aucun film réalisé avant 2000 n’ait obtenu la note. Broadbandchoices a littéralement craché sur notre héritage culturel.

L’étude est intéressante, mais elle offre une définition limitée de ce que signifie « effrayant ». Les films d’horreur ne se limitent pas aux sursauts, aux bruits forts et à l’accélération du rythme cardiaque. Beaucoup des films les plus effrayants de tous les temps préfèrent instaurer une peur persistante et lente qui vous suit longtemps après le générique.

Quant à la communauté scientifique : peut-être devriez-vous passer un peu moins de temps à forcer les gens à regarder des films d’horreur médiocres et un peu plus de temps à travailler sur un vaccin contre le nouveau coronavirus. C’est juste une suggestion !

