La soupe aux boulettes de Matzo

Portions : 8

Préparation : 20 minutes

Temps total : 2 heures ½

Ingrédients

pour la soupe :

450 g de poulet

3 grandes carottes, pelées et découpées en larges rondelles

2 petits oignons jaunes, non pelés et coupés en deux

1 gousse d’ail, coupée en deux, à l’horizontal

4 branches de céleri

1 c. à soupe de poivre

1 c. à soupe de sel

3 litres d’eau froide

1 bouquet d’aneth

le jus de 2 citrons (optionnel, cela va rendre le bouillon plus trouble mais ça vaut le coup au niveau du goût)

pour les boulettes de Matzo :

2 oeufs légèrement battus

2 c. à soupe de Schmaltz acheté en magasin ou de la graisse de poulet maison

2 c. à soupe d’eau gazeuse

1 c. à café de gros sel

½ c. à café de grains de poivre noir fraîchement moulus

60 g de farine de Matzo (chapelure de pain azyme)

1 litre de bouillon de poulet (optionnel, mais peut faire vraiment la diff’)

Instructions

1. Préparez le bouillon : Préchauffez votre four à 200° C. Découpez le poulet en 8 morceaux avec les os (poitrines, cuisses, cuisses et ailes). Retirez la graisse et la peau des morceaux et mettez de côté (à l’exception des ailes, la peau est trop difficile à enlever). Vous pouvez demander à votre boucher de découper le poulet et d’enlever la peau pour vous. Assurez-vous juste de bien récupérer tout ce qui sera enlevé, y compris la graisse et la peau. Mettez les carottes, les oignons et l’ail sur un plat avec une feuille de papier cuisson. Faites-les rôtir avec le poulet jusqu’à ce que les oignons et l’ail soient dorés et les carottes légèrement caramélisées (20 minutes).

2. Pendant ce temps, ajoutez la graisse et la peau de poulet mises de côté dans une petite casserole avec environ 60 ml d’eau. Laissez mijoter à feu doux, en remuant de temps en temps et en grattant les morceaux du fond de la casserole jusqu’à ce que la peau devienne légèrement brune et que la graisse fonde en un liquide doré (30 à 40 minutes). Filtrez le liquide dans un récipient résistant à la chaleur puis réservez. Vous utiliserez cette graisse de poulet (Schmaltz) dans vos boules de pain azyme. Vous pouvez grignoter les peaux croustillantes (gribenes) qui restent, mais si vous ne le sentez pas, jetez-les simplement.

3. Une fois que le poulet et les légumes ont cuit pendant 20 minutes, ajoutez-les dans une grande casserole ou au faitout avec les autres ingrédients du bouillon (réservez un peu d’aneth pour la garniture). Couvrez et portez à ébullition à feu moyen puis baissez le feu et laissez mijoter à découvert pendant 2 heures, en écumant la mousse à chaque fois que vous la voyez.

4. Préparez les boulettes de pain azyme : Dans un bol moyen, ajoutez tous les ingrédients pour les boulettes de pain azyme et mélangez jusqu’à ce qu’une pâte se forme. Placez au réfrigérateur pendant 30 minutes. Au bout de 30 minutes, portez à ébullition 50 cl de bouillon de poulet et mélangez-le à 50 cl d’eau dans une casserole moyenne. Lavez vos mains et prenez à l’aide d’une grosse cuillère à soupe de la pâte pour faire des boules délicatement. Placez-les dans le bouillon frémissant, une à la fois. Laisser mijoter à feu moyen pendant 30 minutes. Au bout de 30 minutes, retirez la casserole du feu et laissez les boulettes reposer dans le bouillon jusqu’à ce que qu’il soit prêt.

5. Après 2 heures, filtrer votre soupe à travers un tamis garni d’une mousseline. Jetez tous les solides sauf les carottes et le poulet. Assaisonnez le bouillon avec du sel et du poivre, au goût. Une fois que les carottes et le poulet ont refroidi, coupez-les en morceaux et remettez-les dans le bouillon. Retirez le poulet des os, détachez la viande en morceaux et ramenez-la également dans le bouillon. Versez la soupe dans un bol, ajoutez la boulette de matzo et garnissez de brins d’aneth.

