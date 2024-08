La soupe pour attirer chance et argent

Portions : 6-8

Préparation : 30 minutes

Temps total : 3 heures 30 minutes

Ingrédients

pour le beurre d’ail rôti:

3 belles gousses d’ail

1 cuillère à soupe d’huile végétale neutre

225g de beurre doux, à température ambiante

Videos by VICE

pour la soupe:

250 g de pois rouges séchés et rincés

un petit bouquet garni (4 brins de thym, 1/2 feuille de laurier fraîs, 1 gousse d’ail, 1 cuillère à café de poivre noir en grains, le tout enveloppé dans un petit ballotin)

du sel de mer

6 cl d’huile de cuisson neutre

1 oignon jaune, émincé

1 kg de chou vert, sans les tiges et haché (gardez les tiges pour faire des pickles)

sel de mer

1 cuillère à café de flocons de piment séchés, légèrement grillés

12 cl de vin blanc sec

6 cl de vinaigre de cidre

2 cuillères à soupe de beurre à l’ail rôti

du poivre noir fraîchement moulu

Instructions

1. Commencez par faire le beurre à l’ail : Chauffer un four à chaleur tournante à 190°C – ou un four ordinaire à 200°C. Coupez les extrémités de vos gousses d’ail pour exposer la chair et déposez-les, Trancher l’extrémité et la queue de chaque gousse d’ail pour exposer les clous de girofle et les placer, germe vers le bas, dans un petit plat allant au four. Arroser d’huile et couvrir avec du papier d’aluminium. Passez au four et faites rôtir pendant 1 heure et 15 minutes. Laisser refroidir légèrement.

2. Lorsque l’ail est suffisamment froid pour être manipulé, pressez les gousses d’ail avec une fourchette pour faire sortir la chair de sa peau. Mixez-là en purée dans un robot de cuisine jusqu’à obtenir une consistance lisse. À l’aide d’une spatule en plastique, passez la purée d’ail à travers un tamis à mailles fines au dessus d’un bol.

3. Dans le bol d’un batteur de robot de cuisine équipé d’un petit fouet, mélangez progressivement le beurre et la purée d’ail à vitesse moyenne jusqu’à ce que les deux ne fasse plus qu’un – comptez environ 5 minutes. Transférez dans des récipients à couvercle et conservez au frigo – le beure d’ail se conserve comme ça jusqu’à 2 semaines, et jusqu’à 3 mois si vous le congelez.

4. Il est l’heure de préparer la soupe ! Placez les petits pois séchés dans un grand bol, couvrir d’eau froide et laisser tremper pendant au moins 3 heures. Ensuite, égouttez-les, et transférez-les dans une grande marmite. Ajouter 2 litres d’eau froide, votre bouquet garni et portez à ébullition. Baissez le feu et laissez mijoter comme ça jusqu’à ce que les pois deviennent tendres mais encore un peu fermes – comptez environ 30 minutes. Retirez du feu et ajoutez à peu près 1 cuillère à soupe de sel. Laissez les petits pois refroidir dans leur jus, à température ambiante.

5. Dans une grande marmite, chauffez l’huile sur feu moyen. Ajouter l’oignon et faites cuire jusqu’à ce qu’il soit tendre – comptez 5 à 7 minutes. Ajoutez les légumes verts et mélangez pour bien enrober les oignons et l’huile. Assaisonnez légèrement avec le sel de mer et les flocons de piment. Remuez encore pendant 2 minutes pour laisser le temps à l’assaisonnement de prendre. Ajoutez le vin et poursuivez la cuisson, en remuant toutes les deux minutes – jusqu’à ce que les feuilles soient très tendres et légèrement délitées – comptez 30 à 40 minutes. Pendant ce temps, égouttez vos petits pois et gardez 20 cl de leur jus de cuisson.

6. Une fois les légumes bien tendres, incorporez les pois cuits et le vinaigre de cidre. Portez à ébullition et ajouter le beurre à l’ail. Assaisonnez avec du sel, selon vos goûts, et quelques tours de moulin à poivre. Si le mélange vous paraît un peu trop sec, ajoutez le jus de cuisson des pois que vous avez réservé, petit à petit. Laissez enfin mijoter pendant encore 10 minutes pour permettre à tous les ingrédients de faire connaissance entre eux.