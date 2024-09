La tarte au vinaigre

Portions: 6

Préparation: 1 heure

Videos by VICE

Total: 1 heure

Ingrédients

Pour la pâte :

280 g de farine

160 g de beurre à température ambiante

75 g de sucre

1 œuf

1 cuillère à café d’extrait de vanille

1 bonne pincée de sel

Pour l’appareil :

4 œufs

450 g de sucre

5 cuillères à soupe de fécule de maïs

4 cuillères à soupe du vinaigre de votre choix

480 mL d’eau

30 g de beurre

le jus d’1/2 citron

1 petite pincée de sel

1 cuillère à café de pâte de vanille (ou d’extrait de vanille)

Instructions

1. Pour la pâte, il faut mélanger le beurre en pommade et ensuite incorporer le sucre et mélanger jusqu’à obtenir une consistance crémeuse. Ajoutez l’oeuf et la vanille et mélangez encore. Ajoutez la farine et le sel, mélangez encore sans y aller trop fort. Réservez la pâte trente minutes au réfrigérateur. Vous l’abaisserez ensuite sur une surface farinée pour qu’elle fasse un gros centimètre d’épaisseur.

2. Faites préchauffer le four à 175°C. Placez votre pâte dans un moule à tarte beurré et fariné de trente-trois centimètres de diamètre. Pour maintenir le fond de tarte en position, vous pouvez ajouter des haricots secs sur la pâte, par exemple. Faites cuire la pâte quinze minutes jusqu’à ce que le bord commence à dorer. Enlevez les haricots et poursuivez la cuisson pendant environ dix minutes jusqu’à ce que le fond soit cuit.

3. Pour l’appareil à tarte, mélangez les œufs et le sucre dans une grande casserole. Ajoutez la fécule et le sel et mélangez encore en évitant de faire des grumeaux. Mélangez le vinaigre avec l’eau et ajoutez ça dans la casserole. Faites chauffer ce mélange à feu moyen. Mélangez toujours jusqu’à ce que le mélange bouille. Retirez alors du feu et ajoutez le beurre et la vanille.

4. Versez ce mélange sur le fond de tarte et placez un film de cellophane directement sur la surface de la tarte. Laissez-la reposer toute la nuit au réfrigérateur et n’oubliez pas d’enlever le plastique avant de la servir.

Tiré de Houston’s Diversity Is What Makes Its Food Scene Incredible