La terrible galère des travailleuses du sexe à Dakar en temps de Covid

Dans la maison close occupée par Fatoumata* et trois autres amies, les temps sont rudes. Depuis que le Covid est venu bouleverser pratiquement tous les pans de l’économie mondiale, et locale, les clients se font plus rares à Dakar. Or, le loyer des deux petits studios que les quatre trentenaires se partagent n’a lui pas bougé.

Chaque mois, ce sont 35 000 francs CFA (53 euros) qu’elles doivent réunir pour conserver leur lieu de travail. Et à cette somme rondelette, s’ajoute désormais chaque semaine un forfait de 15 000 francs CFA (22 euros) à débourser pour que le numéro de téléphone des travailleuses du sexe (TDS) apparaisse sur Facebook ou des sites internet dédiés.

Téléphone à la main, Aïssatou*, qui travaille avec Fatoumata, gère ses clients à distance.

En raison des mesures sanitaires appliquées dans la capitale sénégalaise, les restaurants, bars et boite de nuit sont fermés, alors que le couvre-feu débute chaque soir à 19 heures en cet été 2020 (depuis repoussé à 21 heures). Autant de lieux de rencontres nécessaires aux TDS pour tomber sur de potentiels clients, surtout depuis que les touristes ne viennent plus remplir les hôtels du bord de mer.

Fatoumata regarde par la fenêtre de la petite chambre qu’elle loue.

Alors, les clients venus des réseaux et sites permettent de maintenir la tête hors de l’eau – même si Fatoumata et ses amies sont passées de 6 ou 7 passes par jour, à seulement deux en moyenne, qu’elles réalisent généralement entre 11 heures et 19 heures. Et sachant que la passe se négocie autour des 3 000 francs CFA (4,5 euros), pas simple de subvenir à ses besoins.

Aïssatou, 35 ans, dans les escaliers de la maison close où elle exerce.

Heureusement, Lala Maty Sow essaye de parer aux besoins les plus urgents. Ancienne TDS, Lala et son association And Soppeku distribue à celles qui le demandent des kits alimentaires pour se nourrir elles et leurs enfants, victimes des conséquences économiques qui découlent en cascade des restrictions sanitaires. « Covid ou pas Covid, il faut que j’apporte à manger à mes cinq enfants », tranche Fatoumata.

Lala Maty Sow, ancienne TDS et présidente de l’association And Soppeku, qu’elle a co-fondé avec des collègues en 2009.

Née en 2009, notamment pour délivrer des messages de prévention sur le Sida, l’association de Lala tente de s’adapter aux besoins mouvants des quelque 300 travailleurs du sexe qu’elle suit au Sénégal. Quand le Covid est arrivé dans le pays, Lala s’est empressée de déployer des consignes indispensables à la non-prolifération du virus : porter un masque pendant les rapports, obligation de se laver les mains, plus de fellations ni de baisers.

Colette*, sur le toit de la maison close qu’elle partage avec trois autres TDS.

Dans la maison-close située dans un quartier populaire du nord de Dakar, la solidarité entre TDS permet de passer le creux de la vague, en attendant des jours meilleurs. Quand l’une d’entre elles a réalisé deux passes dans la journée, elle laisse sa place à une des trois autres afin de répartir au mieux les rentrées d’argent.

La vue depuis cette maison close située dans le nord de Dakar.

Si la prostitution n’est pas interdite au Sénégal – sauf pour les mineurs de moins de 21 ans, ainsi que le racolage et le proxénétisme – le travail du sexe n’est pas non plus totalement socialement accepté. Peu sont ceux qui connaissent la véritable activité des quatre femmes – pas même leurs propres enfants. En revanche, un petit carnet de santé – indispensable en cas de contrôle – leur permet d’exercer légalement leur activité dans le pays aux yeux des autorités.

Scène de vie dans les couloirs de l’immeuble où les habitants et les TDS cohabitent.

Pour faire face à la solitude, corollaire de leur activité taboue, elles peuvent continuer d’échanger sur un groupe WhatsApp créé par Lala, afin que les TDS du Sénégal puissent bénéficier d’un endroit – certes numérique – où se confier et faire part de leurs interrogations et inquiétudes.

Fatoumata, 35 ans, est travailleuse du sexe depuis 2011.

Interrogées sur l’hypothétique possibilité de prendre un autre métier, Fatoumata et ses collègues ne se voient pas faire autre chose de leur vie pour le moment. Puis, elles en sont persuadées, un jour, bientôt peut-être, les clients reviendront. « Tant qu’il aura des hommes, il y aura toujours des clients », conclut Colette.

Colette, 38 ans, TDS depuis 2009.

*Les prénoms ont été modifiés.

