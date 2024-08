La testostérone pourrait être à la base de l’instabilité du marché boursier

On sait depuis longtemps que la testostérone est à la base de la plupart des comportements primitifs des hommes, dont leurs instincts sexuels. Des chercheurs de l’Université d’Oxford, au Royaume-Uni, ont découvert que cette hormone a aussi une influence sur notre rapport à l’argent.

Si le monde de la bourse n’est pas aussi glamour que nous le ferait croire The Wolf of Wall Street, il est tout de même réellement peuplé majoritairement de jeunes dudes pleins de testostérone. (Si vous ne me croyez pas, allez passer une soirée avec des finissants de HEC.) Selon les chercheurs d’Oxford, cette jeunesse gaillarde guidée par ses pulsions pourrait être désastreuse pour le monde des finances, puisque la testostérone inhiberait la capacité des jeunes hommes à faire des choix sains et réfléchis.

Pour les fins de leur étude, les chercheurs ont formé un groupe de 140 hommes avec une moyenne d’âge de 23 ans et l’ont séparé en deux. Un des groupes s’est fait donner de la testostérone, alors que l’autre n’a reçu qu’un placebo. L’expérience s’est déroulée sur deux jours afin de permettre une absorption et une production maximale de testostérone.

On a ensuite demandé aux participants de faire des choix dans une bourse virtuelle. Ils pouvaient ainsi faire des appels d’offres et négocier des prix, en plus de pouvoir acheter et vendre des avoirs financiers afin de gagner de vraies sommes en argent.

Alors que ceux à qui on avait administré le placebo prenaient des décisions relativement sages se situant dans la moyenne, ceux qui avaient reçu de la vraie testostérone se sont lâchés lousses. Ils mettaient plus de temps avant de corriger leurs sous-évaluations, de grosses bulles de prix se formaient, et leur perception de la valeur d’une action fluctuait alors que son prix restait le même (il était affiché tout au long de l’expérience).





Autrement dit, les gars boostés à la testostérone essayaient d’acheter cher pour vendre encore plus cher, alors que les autres achetaient à bas prix pour vendre plus cher. Les chercheurs en sont même arrivés à l’hypothèse que de tirer profit d’un marché haussier (c’est-à-dire les périodes de croissance forte et soutenue des prix) augmenterait la production de testostérone chez les jeunes hommes.

Les chercheurs affirment donc qu’une corrélation doit nécessairement exister entre les niveaux de testostérone chez les hommes et leur habileté à prendre des décisions rationnelles en situation tendue.

C’est une étude importante, mais ce n’est pas la première du genre, et elle se base surtout sur une idée qui est exploitée depuis longtemps par les casinos. Les maisons de jeux ont compris qu’ils pouvaient faire en sorte que les hommes se sentent comme James Bond en dispersant partout dans leurs établissements des stimulants comme des femmes et des accessoires de couleur rouge. En effet, le simple fait d’avoir une courte conversation avec une femme suffit pour faire augmenter la production naturelle de testostérone, et la couleur rouge est liée à de nombreuses corrélations susceptibles de chauffer les hormones mâles.

Ils concluent donc que les agences de courtiers, les banques et les compagnies boursières devraient « limiter les risques que prennent les jeunes courtiers », et devraient aussi leur imposer une « période de repos » après plusieurs gains importants afin de minimiser les achats motivés par la partialité.

Donc, méfiez-vous des jeunes dudes sur un streak, et envoyez-les prendre une pause.

Billy Eff est sur internet ici et là.