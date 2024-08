La théorie étonnamment convaincante de la transidentité de Severus Rogue

Dans les années après que son célèbre sorcier a réussi à tuer le Seigneur des Ténèbres, mettant ce faisant fin à son règne de terreur, J.K. Rowling a dévoilé des secrets à propos de certains personnages de l’univers d’ Harry Potter. En 2007, par exemple, l’écrivaine a révélé que le directeur de l’école Poudlard, Albus Perceval Wulfric Brian Dumbledore, était gai. En 2015, elle a publiquement laissé entendre qu’Hermione Granger, héroïne de la série, aurait bien pu être une jeune femme de couleur. Si elle ne l’a cependant pas confirmé, une communauté grandissante affirme estime indéniable que Severus Rogue est une femme transgenre.

Comme beaucoup d’autres communautés de fans, celle-ci évolue sur Tumblr. Dans les dernières années, ses membres ont élaboré leur théorie en examinant et réexaminant les textes des livres de la série et se sont livrés à des conversations passionnées au sujet de la transidentité de Severus. Chaque année, au cours de la première semaine d’août, il y a même une semaine de festivité en ligne en son honneur. Elles comprennent entre autres des lectures de passages qui témoignent de la « véritable » identité de genre de Severus et la présentation d’illustrations de Severus en femme. L’événement annuel a été créé en 2015 par l’utilisateur Tumblr Ensnapingthesenses, un homme trans espagnol de 26 ans.

« À l’intérieur de la communauté de fans d’Harry Potter sur Tumblr, il y a une communauté croissante de personnes qui croient que Severus est trans ou qui examinent cette possibilité; quelques-uns d’entre nous ne pouvaient tout simplement pas arrêter d’écrire, de dessiner ou d’y penser, et c’est comme ça que la semaine en l’honneur de Severus en tant que femme trans est née », explique Ensnapingthesenses. Cette semaine est en réalité simplement une occasion de rencontres, de célébration, d’exploration et de partage : elle a poussé les amateurs à créer toutes sortes de récits, d’œuvres d’art et d’analyses littéraires. On a la chance de voir un reflet de nous dans un personnage complexe et intéressant, ce que les amateurs transgenres ont rarement. »

Fatuma, une personne agenre de l’est de l’Afrique, contribue à l’organisation des festivités numériques en 2017. « J.K. Rowling a donné à Severus les traits d’une femme à tel point que rien dans son histoire personnelle ne serait différent si elle avait décidé qu’il était une femme cisgenre », explique Fatuma, qui partage l’avis de Ensnapingthesenses : une forte communauté croit que Severus est trans et a de l’information pour étayer cette thèse.

« Récemment, un sondage auprès de la communauté a été mené sur Tumblr, et environ 20 % des fans ne sont pas cisgenres. C’est beaucoup, beaucoup plus que la moyenne dans le monde, ajoute Fatuma. Je pense que les personnes trans peuvent reconnaître des personnages trans parce que certaines expériences trans sont universelles. »

« Je ne peux même pas imaginer que Severus n’est pas trans, ajoute Ensnapingthesenses. Tous les indices contextuels pointent dans cette direction. Ce n’est jamais confirmé, mais ce n’est jamais clairement démenti non plus. C’est un personnage dans une position fluide et ambiguë pendant la majeure partie l’histoire : toujours entre deux mondes et assez souvent littéralement tapi dans l’ombre d’une pièce. Severus donne l’impression d’être une personne dans le placard, tragiquement. »

Pour comprendre Severus, on doit plonger dans le texte. Déjà, sa profession renseigne : à titre de maître des potions de Poudlard, le professeur révèle son goût pour le pouvoir de créer des potions dans le premier livre de la série. Il dit aux élèves qu’il ne veut pas voir de baguettes magiques dans sa classe. En 2011, l’auteure Racheline Maltese a rédigé un essai fascinant sur Severus en tant qu’héroïne. Elle observe que ce commentaire a priori insignifiant de Severus à propos des baguettes est en fait une première indication pour le lecteur que « ce personnage, d’une certaine manière, refuse la masculinité, surtout à la lumière des nombreuses allusions humoristiques à la forme phallique de la baguette dans la série ».

Quand Severus dit à la classe qu’il s’attend à ce que « vous ne compreniez pas grand-chose à la beauté d’un chaudron qui bouillonne doucement en laissant échapper des volutes scintillantes, ni à la délicatesse d’un liquide qui s’insinue dans les veines d’un homme », il se sert de symboles classiques des sorcières. Ensnapingthesenses affirme que « la fascinante histoire des potions magiques et des poisons est depuis longtemps associée à la féminité, dit-il. On a aussi interprété l’affinité de Severus avec les potions et son incroyable talent comme une recherche d’un moyen magique de parvenir à la transition. »

« J’aime l’idée d’un Severus adolescent qui cherche et modifie des potions, dit Fatuma, pas pour la gloire ou l’argent, mais pour être capable de préparer une potion qui pourrait l’aider à faire la transition sans effets collatéraux. » Ensnapingthesenses rappelle qu’il y a des potions pour changer l’apparence d’une personne et d’autres pour changer des caractéristiques physiques potentiellement pour toujours. Pourquoi n’y aurait-il pas d’excellentes potions magiques qui rivalisent avec l’hormonothérapie? »

La communauté a aussi mieux compris Severus en se penchant sur son rôle dans la vie d’Harry Potter. Nous connaissons tous l’amour à sens unique de Severus pour la mère du sorcier, Lily, qui était mariée à un crétin macho, James Potter. Après que Voldemort l’a assassinée, l’amour de Severus a transcendé sa mort. Et, par une entente secrète avec Dumbledore et en raison de son allégeance envers Lily, Severus l’a remplacée.

« Severus prend la place de Lily », dit Fatuma. Dans une conversation sur Tumblr, Ensnapingthesenses explique que, « symboliquement, les garçons en devenant adultes remplacent leur père, ces derniers les y préparent; les mères, elles, ont une influence et un rôle différents dans leur vie : elles se préoccupent davantage des émotions et voient les choses avec une perspective différente ». Ce serait donc ce rôle que jouerait Severus.

« La relation entre Harry et Severus me fait penser à l’interaction entre une adolescente et sa mère. Les deux ont des problèmes à gérer leurs émotions parce qu’elles sont chacune le reflet de l’autre », écrit Ensnapingthesenses.

Selon elle, il y a d’autres exemples notables dans le texte qui étayent cette théorie : de petites choses, comme, pendant un flash-back dans les Reliques de la mort, quand le jeune Severus porte la chemise de sa mère, Eileen. Dans le Prince de sang-mêlé, Harry Hermione examine les annotations dans la marge d’un vieil exemplaire du Manuel avancé de préparation des potions, sans savoir qui est le Prince de Sang-Mêlé. (C’est Severus.) Un extrait en dit long :

Harry se demandait vaguement qui avait été le Prince de Sang-Mêlé. Ils avaient une telle masse de devoirs qu’ils ne trouvaient pas le temps de lire en entier son exemplaire du Manuel avancé de préparation des potions, mais ils l’avaient suffisamment feuilleté pour constater qu’il n’existait quasiment pas de pages sur lesquelles le Prince n’ait pas ajouté de notes, dont certaines ne concernaient pas seulement le mélange des potions. Ici et là figuraient en effet des formules qui ressemblaient à des sortilèges inventés par le Prince lui-même.

« Lui-même ou elle-même », dit Hermione d’un ton irrité, en entendant Harry en montrer quelques exemples à Ron. C’était le samedi soir dans la salle commune. « Il se peut très bien qu’il s’agisse d’une fille. Son écriture est plus féminine que masculine. »

« Il s’appelait le Prince de Sang-Mêlé, objecta Harry. Tu connais beaucoup de filles qui sont princes? »

Pour Ensnapingthesenses, la magie et l’écriture féminines de Severus montrent qu’il s’agit d’« une jeune femme qui exprime son identité de genre partout où elle le peut, même si c’est en secret ».

À l’adolescence, Severus était tenu à l’écart alors que les autres garçons — Remus Lupin, Peter Pettigrew, Sirius Black et James Potter — formaient ensemble le gang de Gryffindor. Dans le chapitre 28 de l’Ordre du phénix, les Maraudeurs, comme ils se sont appelés, ont publiquement humilié Severus en le faisant léviter de sorte qu’on pouvait voir ses sous-vêtements.

Lupin semble ne pas avoir changé à l’âge adulte : dans le Prisonnier d’Azkaban, quand il devient professeur de défense contre les forces du Mal à Poudlard, il parle à ses étudiants d’un être qu’on appelle un épouvantard, qui aime les endroits sombres et confinés. (Lupin garde son épouvantard dans un placard.) Un épouvantard se transforme en ce qui effraie le plus la personne qui le regarde. On le vainc grâce à la formule « Riddikulus », qui neutralise la créature en la forçant à prendre une apparence amusante. Devant Neville Londubat, l’épouvantard prend la forme de Severus Rogue et, quand il prononce la formule Riddikulus, il garde l’apparence de Severus, mais avec un accoutrement de femme qui a fait éclater de rire toute la classe.

Pour Ensnapingthesenses, « l’épouvantard qui prend la forme de Severus et qui sort d’un placard! » est un puissant exemple de la façon dont Severus a été humilié en raison de sa féminité.

« J’ai l’impression que Severus, même dans le placard, a souffert des préjugés de ceux qui l’entourent, dit Ensnapingthesenses. Je pense que tous ces incidents sont plus sensés quand on les observe sous cet éclairage. Il n’est pas nécessaire de connaître le passé de Severus pour se pencher sur la théorie de sa transidentité — mais son passé est là. »

L’un des secrets les mieux gardés de Severus était son sortilège du Patronus — un enchantement puissant qui se manifeste sous la forme d’un animal protecteur représentant spirituellement la personne qui l’exécute. Severus et Lily ont en commun un même animal, la biche, ce qu’on interprète généralement comme un signe de l’amour indéfectible de Severus pour Lily.

Les adeptes de la théorie de la transidentité de Severus croient plutôt que son sortilège du Patronus est un autre exemple de son rôle de deuxième mère pour Harry; mais, plus important encore, ils voient la biche comme une projection de son identité de genre. Le fait que la biche soit aussi l’animal protecteur de Lily signifie pour eux à la fois que Severus remplace Lily dans son rôle de mère et qu’en plus de l’aimer, il aurait voulu être une femme comme elle.

Cette interprétation est pour eux plus sensée que l’idée de rester fidèle à un amour d’enfance des décennies après sa mort. « La relation de Severus avec Lily me rappelle de plusieurs façons, des relations que j’ai eues avec des filles cisgenres quand j’étais enfant ou adolescente », me dit une femme trans prénommée Lilyana. Le fait que « l’esprit magique est la même représentation féminine que Lily peut absolument signifier que Severus est en réalité une femme trans ».

De plus, c’est l’apparition de la biche protectrice de Severus qui conduit Harry à l’épée de Gryffondor. Racheline Maltese a écrit que, de toute la série, c’est cette scène précise qui renforce le plus la théorie de la transidentité de Severus. « Dans Harry Potter et les Reliques de la Mort, Severus joue son rôle le plus manifestement féminin lorsqu’il fournit clandestinement à Harry l’épée de Gryffindor par l’entremise de son sortilège de Patronus. Dans cette scène, Severus joue essentiellement le rôle de la Dame du Lac », dit Racheline Matltese, faisant en référence au personnage qui donne l’épée Excalibur au roi Arthur.

Finalement, il y a le sacrifice de Severus pour le bien de Poudlard : il tue Dumbledore, ce qui pousse les élèves et ses plus proches collègues à croire qu’il est secrètement resté au service de lord Voldemort toute sa vie. Ce n’est qu’après sa mort qu’on découvre sa véritable allégeance.

De manière générale, les exemples de vilains queer dans la fiction sont nombreux et ce phénomène est bien documenté, ce que mentionnent plusieurs partisans de la tansidentité de Severus. Mais son cas transcende ce procédé. « Severus a un aspect queer pour lui donner une image de vilain, explique Fatuma. Ce qui est curieux, c’est que chaque fois qu’on crée un personnage qui doit “sembler bon”, on évite les traits queer. Il peut être cisgenre et hétéro. Mais pas Severus. »