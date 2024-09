La vie sexuelle de l’amant d’une femme mariée

Le matin de la fête des Pères, Benoit* s’est levé et a trouvé un paquet-cadeau sur la table de la salle à manger. Ce n’était pas la peluche préférée de sa fille de cinq ans, qui lui avait promis, la veille, de lui donner son koala trouvé dans la section des objets perdus de son école privée. C’était une bouteille de vin rouge Château Gloria Saint-Julien. La Gloria* qu’il connaît bien depuis quatre ans, Benoit ne la verra pas le jour de la fête des Pères, ni toutes les autres journées de l’été. Elle ne veut plus le voir, pour le moment, pour s’assurer qu’elle a tout fait pour son mari, avant de le quitter. Si elle ne voit pas Benoit, elle a tout de même gardé la clé de son appartement à Notre-Dame-de-Grâce, à une station de métro du sien, et elle s’y rend sans s’annoncer, pour un cadeau ou un dessin aimanté sur le réfrigérateur.

Je l’ai rejoint au Typhoon Lounge, sans me perdre en chemin. Après avoir trinqué le sourire aux lèvres de le voir en vrai pour la première fois – nous nous suivons sur Facebook depuis longtemps et sa meilleure amie m’a déjà appliqué du vernis sur les ongles en écoutant Pretty Little Liars –, j’ai pris un air plus sérieux, car je savais que nous allions parler de sa situation amoureuse plutôt frustrante.

Dans quel genre de relation es-tu?

Je suis avec une fille qui trompe son mari avec moi. Lui, il la trompe depuis longtemps.

Comment s’est déroulée votre première rencontre?

La première fois que je l’ai vue, on a frenché comme des malades et elle est venue chez moi pour me sucer. On a cessé de se voir plusieurs fois. Ça fait presque cinq ans que ça dure. Quand elle veut, je suis toujours là. Elle, jamais. J’ai été opéré pour l’appendice cet hiver. Elle n’est pas venue me voir à l’hôpital. Elle ne pouvait pas être là. Elle m’a dit qu’elle aurait aimé faire livrer des soupes et des lasagnes chez moi, mais qu’elle n’était pas certaine que ça me réconforterait vraiment.

Est-ce qu’elle parle de rompre avec son mari?

Parfois, elle le laisse et revient avec lui. Parfois, elle me demande une pause à moi et revient, sous n’importe quel prétexte. La dernière fois qu’elle est revenue vers moi, c’était pour me dire qu’elle avait vu sur Facebook que ma meilleure amie tentait de donner son chat en adoption. Elle voulait savoir si le chat était hypoallergène.

Pourquoi ne le quitte-t-elle pas? Est-ce qu’elle sait que tu serais là pour elle si elle le quittait ou elle n’en est pas assurée?

Son mari la traite mal. Ses amies lui disent qu’elle serait mieux sans lui. Son psy lui dit que, si elle est encore avec son mari, c’est grâce à moi, parce que je lui permets de se sentir bien, de l’oublier, de pas toujours être prisonnière d’une relation toxique. Elle n’est pas une victime pour autant. Elle pourrait le laisser. Je lui en parle, mais elle change de sujet ou ne prend pas ça au sérieux, comment je me sens, moi, dans tout ça. Elle me dit qu’il ne faut pas que je prenne ça personnel, mais est-ce que ça peut l’être, à un moment donné?

Est-ce qu’elle te parle de son mari?

Je lui ai demandé s’ils faisaient encore l’amour et elle me dit que c’est rare, mais elle se force, pour lui, pour être sûre qu’elle va jusqu’au bout de ce qu’il est possible de faire pour quelqu’un. Quand elle m’a dit ça, j’en ai eu mal au cœur. Ça me dégoûte, qu’elle soit capable de me dire ça et de rester avec lui, de choisir de rester avec lui. Peut-être que ça lui plaît aussi, qu’elle y trouve quelque chose. Elle a un appartement, une auto et des dettes, avec lui. Avec moi, elle a une clé et du plaisir. Je suis un tiroir, une commode, je suis là, elle m’ouvre, elle me ferme. Je suis vide. Elle se complaît peut-être de tout ça. De sa vie avec lui et des moments passés avec moi. Je lui ai déjà donné des fleurs et elle les a plantées dans sa cour. Elle dit qu’elle pense à moi, que je suis toujours dans sa vie, grâce aux fleurs. Elle a une clé et des fleurs et son lit avec lui, et ça lui suffit. Elle ne veut pas avoir à prendre une véritable décision.

Est-ce que tu en viens parfois à regretter de l’avoir connue?

Je l’aime et elle m’aime. Je regrette et je déteste une chose : sa lâcheté. Je regrette de ne pas laisser de place à quelqu’un qui pourrait me donner plus et en donner tellement à quelqu’un qui ne peut pas m’en donner autant.

Est-ce que tu te permets de rencontrer d’autres personnes et de baiser sans sentir que tu la trompes?

Je n’ai pas envie. Ça s’est produit quelques fois. Ça se produira sans doute encore, mais je ne suis pas dans ce mood-là. Elle sait que ça peut se produire et elle voudrait que je lui raconte tout, mais come on. Je dis pas ça pour me vanter, mais j’ai toujours eu de la facilité à ramener une fille dans mon lit. J’ai eu des années coke et trip à six. Mais là, même si une fille s’intéresse à moi, ça ne veut pas dire que je vais réussir à bander ou à jouir. J’ai couché avec une fille dernièrement, une vieille amante. En plein milieu, je me suis mis à pleurer parce que je pensais à Gloria. T’imagines, commencer à brailler en pleine baise?

Tu te sens comment dans cette relation où tu n’as pas vraiment de contrôle ou de pouvoir?

Je me sens isolé, écrasé. Je suis nié. J’existe pas. Sa mère ne sait même pas que j’existe, même si c’est moi qui ai suggéré à Gloria de l’amener voir Runaway Girl au FTA [Festival TransAmériques], pour son anniversaire. Je me suis souvent remis en question. Est-ce que c’est moi qui ai pris les mauvaises décisions? Je l’imagine avec ma fille. J’imagine ma fille avec elle. Je ne peux pas nous imaginer dans quelques années, ce serait trop tard. Ce serait malsain, pour ma fille, de continuer à porter les tenues que Gloria lui donne en cadeau et qu’elle laisse quand elle vient chez moi. Gloria me laisse des lasagnes, du vin et des robes pour ma fille. Mais elle n’est pas là.

Est-ce que vous avez des projets ensemble?

J’aimerais aller en Italie avec elle. J’ai déjà voulu aller en Italie avec elle. J’ai pensé à acheter un chalet. Maintenant, je n’ai plus de projet. Elle, elle me demande quel repas cuisiner pour sa belle-famille.

Quand nous sortons pour qu’il fume une cigarette, je m’extasie sur deux chiens en laisse, attachés à un banc public. Benoit me confie que, saoule, Gloria est totalement différente. Elle se laisse aller, dans ses textos, dans ses rêves avec lui, dans son lit. Quand ils baisent, c’est toujours dans son lit à lui. Il n’est jamais allé chez elle. Elle revient toujours chez lui. Elle oublie de l’avertir parfois et sonne, avant d’utiliser sa clé et d’entrer chez lui, bourrée et émoustillée. Lui reste dégoûté, rejeté et amoureux.

* Noms fictifs utilisés pour préserver l’anonymat de la personne interviewée ainsi que celui de sa partenaire.