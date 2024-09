La vie sexuelle d’un mec écrasé comme un chien

Il avait presque rompu avec sa blonde la veille et j’étais prête à lui donner raison sur tout ou à lui proposer le nom d’une médiatrice, coach de vie, sexologue. Il ne m’a rien demandé. Nous avons juste parlé des bars où nous allions avant, en riant des tables collantes du Barfly et des parties de baby-foot que je perdais toujours dans des salles communes de condos que nous envahissions. Nous avons aussi parlé de cul, parce que c’est impossible se voir sans parler d’odeur de condoms et de mouille.

Juste avant la fermeture des pho sur Saint-Laurent, nous sommes sortis du Midway, direction Pho Bac. Nous avons commandé des rouleaux impériaux et siroté un thé pour nous réchauffer.

« J’ai envie de partir au dépanneur et de ne jamais revenir. Souvent. Tout le temps », qu’il me jette, après nous avoir versé du thé.

Est-ce que vous vous dites encore « je t’aime »?

Je peux dire « je t’aime », mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire quand je me sens écrasé comme un chien.

Quand tu te sens mal dans une relation, tu es capable de bander et de vouloir baiser?

J’ai encore du désir. C’est physique. C’est facile. Je bande. J’ai envie de baiser. C’est tout. C’est facile, baiser, même s’il n’y a que ça, même si c’est juste ça, physique.

Martin a une libido semblable à la mienne. Entre une bière au Midway et baiser, il préférerait baiser. Entre dormir dix heures et baiser, il préférerait baiser. Une journée sans répandre son foutre le déprimerait, comme je sens mon corps lourd et inutile s’il n’exulte pas une fois par jour. Il n’éprouve toujours toutefois du désir que pour une femme, sa blonde. Il ne veut pas la tromper ni la bouder, mais sa colère transforme son désir en envies de violence.

Tu te sens comment après avoir baisé avec elle, si ce n’est que physique? Est-ce que c’est mécanique aussi?

Ce matin, j’ai eu envie de la prendre, de lui dire que je voulais la sodomiser. Je voulais son cul et je voulais qu’elle accepte. Nous avons fourré en cuillère finalement. Elle m’a demandé si j’avais bien joui. J’ai dit que je savais pas, ça faisait longtemps. Ça faisait trois jours qu’on avait pas baisé. J’ai joui. Ni bien ni mal. Je me suis juste vidé.

Ça te préoccupe, ce qu’elle ressent, elle, pendant que vous baisez?

Je me suis juste vidé ce matin et j’ai rien fait pour qu’elle jouisse, elle.

Habituellement, tu fais quoi pour lui faire plaisir?

La toucher, avec mes doigts, passer un genou entre ses jambes, en sentant qu’elle mouille de plus en plus. Elle aime qu’on utilise des accessoires. J’aime ça aussi, mais moins qu’elle. Des palettes pour la fessée. Des lanières de cuir pour l’attacher. J’aime ça voir son visage quand elle jouit, si je la lèche.

Est-ce que tu la lèches quand elle est menstruée?

Oui, mais j’entre pas ma langue. Je la passe sur son clito, sur ses lèvres. Je ne la pénètre pas, parce que la lécher, ça va, mais j’aime pas avoir du sang sur le pénis et devoir me laver après avoir baisé.

Tu fais quoi après avoir baisé?

Je dors. Je prends un verre d’eau et je dors.

Tu aimes mieux baiser le matin, le midi, le soir, en plein milieu de la nuit?

Le matin, avant de sortir du lit. Le soir, je suis trop fatigué ou saoul.

Quand est-ce que tu as fait l’amour pour la première fois?

J’avais quatorze ans et j’étais dans un camp de jour pour jeunes défavorisés. Il y avait des activités et on devait aussi aider pour l’entretien. Je participais à la construction d’une maison dans la forêt et je nettoyais les écuries. Ma monitrice avait les cheveux roux et dix-sept ans. Nous avons baisé dans une écurie. Je ne me souviens pas si j’ai aimé ça.

Quelle est ton expérience sexuelle la plus étrange?

J’ai déjà travaillé en Arabie saoudite. Nous ne pouvions pas y boire et fêter, alors avec des collègues nous sommes allés au Koweït. J’y ai vu des danseuses nues qui lançaient des balles de ping-pong. Elles étaient assises, les jambes écartées. Elles réussissaient à propulser une balle de ping-pong à l’extérieur de leur chatte. Il y en avait une aussi qui faisait fumer sa chatte. Avec une vraie cigarette. C’était pas un tour de magie. J’étais curieux mais pas excité. Dégoûté, peut-être. C’était étrange.

Tu aimes aller dans les bars de danseuses au Québec?

Non, mais j’aime y amener des copains français, qui ne connaissent pas du tout ça.

Qu’est-ce qui te rend mal à l’aise dans la sexualité?

Je n’aime pas décevoir. Je n’aime pas rejeter. Je trouve vraiment audacieux les gens qui assument leurs envies. Pendant mes études à Québec, j’ai été mannequin, et un autre mannequin, après un défilé dans un centre commercial, m’assurait qu’il suçait mieux que toutes les filles. Il disait que si j’étais pas attiré par les hommes, je n’avais qu’à fermer les yeux et à penser à quelqu’un d’autre. C’est pas arrivé finalement, mais j’ai beaucoup de respect pour n’importe qui ayant le courage d’aller vers quelqu’un et de lui confier son attirance.

Ta meilleure expérience sexuelle?

Quand je suis en amour et relaxe. N’importe quel samedi matin quand je me sens bien, pas pris pour acquis, pas comme un bon petit chien. Sinon ce n’est pas ma meilleure expérience, mais c’en est une qui rend jaloux les copains. J’ai appelé des escortes pour l’anniversaire d’un ami. C’était son souhait. Ça faisait depuis que je le connaissais qu’il voulait ça, deux filles. Je lui ai simplement donné le numéro de la chambre. Il n’a pas voulu. Il a eu peur. Alors c’est moi, pour célébrer son anniversaire à lui, qui ai passé deux heures avec deux escortes.

Un fantasme que tu n’as jamais réalisé?

Je n’en ai pas. Pas que j’aie réalisé plein de fantasmes, mais je suis à l’aise. Je n’espère pas plus. En tout cas, pas que tu me dises que ton rêve à toi, c’est d’apprendre le lancer de balles de ping-pong.

Tu souhaites quoi maintenant concernant ta vie sexuelle?

J’ai envie de la bouche de ma blonde. J’ai envie qu’elle me suce doucement. Sa douceur, elle me la donnerait avec sa bouche. Si elle peut pas me respecter en vrai, peut-être que sa bouche peut être différente.