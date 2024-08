La vie sexuelle d’un mec qui porte la lingerie de sa chérie

Mon amie Nicky a découvert par surprise que son amoureux était excité lorsqu’il portait de la lingerie. Au début de leur relation, elle avait fouillé dans ses tiroirs, sans savoir vraiment ce qu’elle cherchait précisément, et elle était tombée sur plusieurs petites culottes et guêpières. Croyant que son nouvel amoureux fréquentait plus d’une fille, elle l’avait questionné. Quand elle avait réalisé qu’il portait plus souvent des soutifs qu’elle, elle s’est sentie à la fois soulagée et inquiète. Elle ne savait pas comment réagir. Puis son chéri a tenté de lui expliquer, d’analyser ses besoins.

Pour lui, c’est comme si, en portant des sous-vêtements qui sont plus féminins, il était vraiment puissant, ayant à la fois un pénis en érection dans un tissu qui recouvre habituellement une vulve. Nicky trouve maintenant agréable d’être proche de quelqu’un qui ne se cache plus d’elle et qui n’a pas changé du tout ses habitudes avec elle au lit : « Il n’est pas plus doux et il ne danse pas sur la trame sonore d’un film des Contes pour tous quand il se costume en petit chaperon rouge. »

Cette liberté n’est toutefois pas donnée à tous les couples. Je suis la première personne à qui Blake* a avoué qu’il aimait lui aussi porter de la lingerie. Il a 31 ans, une blonde et deux garçons, habite à Lévis et redoute d’être surpris avec une culotte en velours sous ses pantalons de facteur.



Il a accepté de répondre à quelques questions sur sa sexualité. Il était gêné, mais heureux de pouvoir discuter librement de sa passion soyeuse.

VICE : Qu’aimes-tu le plus de ton corps?

Blake : Définitivement mon pénis. J’aime beaucoup ses grosses veines.

À quoi penses-tu quand tu te masturbes?

Aux gros seins. Et à des actrices trans.

Le premier film porno que tu as écouté, c’était seul ou avec quelqu’un?

J’étais seul. C’était un vieux film porno enregistré sur une cassette VHS.

Comment s’est déroulé la première fois que tu as eu une relation sexuelle?

J’ai trouvé ça étrange. C’était dans un chalet, avec aucune intimité.

Ta position sexuelle préférée?

Doggystyle et 69.

Est-ce que tu te souviens du moment où tu as senti que ça t’allumerait, t’habiller avec de la lingerie avec des petits cœurs dessus?

Oui. Je regardais un film porno et une actrice trans portait un string très sexy. Je me suis demandé quel serait le feeling que ça pourrait me faire, d’avoir ça sur mon pénis.

Est-ce que tu as tenté d’aborder le sujet avec ta blonde (style « j’ai un ami qui… »)?

Non. Peut-être un jour.

Est-ce que ça te manque, de ne pouvoir vivre librement cette fantaisie sexuelle?

Pour le moment, non, je vois ça comme ma petite gâterie sexuelle que je m’offre quand je suis seul. Mais j’ai honte quand ma blonde revient à la maison après que je me sois offert une petite séance d’habillement. J’aime me montrer sur ma webcam. J’aimerais ça qu’on me dise plus souvent que ça me va bien, les bas de nylon.

Est-ce que tu n’utilises que les vêtements de ta blonde ou tu en achètes aussi pour toi, sur des sites spécialisés de lingerie pour hommes comme Homme Mystère ?

Je prends juste ceux de ma blonde. Je lui ai acheté un legging sport l’autre jour et j’adore le porter. C’était un achat pour elle, mais un cadeau pour moi. J’aime les leggings très serrés.

Qu’est-ce qui te rend mal à l’aise et te fait peur dans cette pratique?

J’ai jamais tenté d’arrêter de porter des sous-vêtements qui ne sont pas à moi, même si j’ai peur du jugement des autres. Comme si je devenais différent dans les yeux des autres juste parce qu’en privé je porte quelque chose que je trouve doux. C’est ça qui m’excite le plus, la douceur, et que ce soit relié à quelque chose de féminin.

Tu en portes juste chez toi ou pour aller à la crèmerie aussi?

Seulement chez moi, mais j’aimerais bien essayer à l’extérieur de la maison en secret.

* Le nom a été changé pour protéger l’anonymat de la personne interviewées.