A quel âge votre voix commence-t-elle à vieillir ?

Nous associons souvent le vieillissement à des changements physiques, comme les rides, les cheveux gris ou la soumission de notre chair à la force de gravité. Mais le corps ne montre pas seulement son âge par des rides supplémentaires et de nouvelles douleurs dans des parties du corps jusqu’alors inconnues : on l’entend aussi.



La chanteuse Shirley Collins en est un exemple remarquable. Dans les années 1960 et 1970, Collins était connue pour sa voix vulnérable et aiguë, mise en valeur dans des chansons folkloriques obsédantes. Mais après une pause de 38 ans, Collins, 81 ans, est revenue avec un nouvel album en 2016, et elle semblait être une personne complètement différente, avec une voix grave et profonde.

Videos by VICE

Comment et quand nos voix commencent-elles à paraître plus âgées ? Nous avons fait appel à Michel de Kort, chef de chœur et coach vocal néerlandais qui travaille également comme orthophoniste, pour le découvrir.

VICE : Savons-nous pourquoi nos voix vieillissent en même temps que nous ?

Michel de Kort : Plus ou moins. Les personnes âgées sont sujettes à un excès de mucus, elles en produisent davantage. Leur voix devient souvent moins robuste et plus grinçante. C’est à l’origine du processus de vieillissement vocal. Le tissu conjonctif de tout le corps s’affaiblit. Quand on vieillit, on perd de la masse et du volume musculaire, ce qui rend la voix plus faible. D’autres problèmes vocaux peuvent également survenir. Si les cordes vocales se séparent un peu et ne se connectent plus, vous souffrez de presbyphonie. Cela vous donne un son rauque ou une voix plus faible.

« Votre voix est un instrument qui évolue avec le temps. Certaines femmes qui entrent en ménopause, par exemple, perdent les notes les plus aiguës »

Quand la voix des gens commence-t-elle à vieillir ?

Je ne peux pas répondre à cette question de manière définitive, mais cela commence généralement vers 60 ou 70 ans. Cela dépend aussi de l’endroit d’où la personne vient. Le néerlandais, par exemple, est une langue très gutturale. Je travaille dans un hôpital à Uden, dans la province du Brabant [province des Pays-Bas, NDLR], et les gens parlent beaucoup avec la gorge [Michel imite quelqu’un du Brabant, sa voix est fine et pincée]. Ce que je fais en ce moment, c’est réduire l’espace dans ma bouche et ma gorge, ce qui est inhérent au dialecte de cette région. Cela commence très vite à grincer, donc ce son est beaucoup plus courant chez les gens qui parlent ce dialecte.

L’âge de votre voix a donc aussi un rapport avec votre accent ou votre dialecte particulier ?

Oui. Cela rend mon travail difficile, mais intéressant. J’essaie continuellement de déterminer si les problèmes vocaux sont liés à l’âge ou s’ils sont causés par la façon dont la personne utilise sa voix. Beaucoup de personnes dans cette région des Pays-Bas parlent d’une manière particulière. Les gens sont très ruraux, et souvent on ne comprend pas du tout ce qu’ils disent. La solution consiste souvent à mieux articuler en utilisant les lèvres. Cela fait généralement une grande différence.

Des personnes qui travaillent à la radio ou à la télévision viennent-elles parfois vous voir ?

Oui, elles mettent souvent beaucoup de pression sur leur voix. Je ne leur apprends pas à prévenir les changements vocaux ou le vieillissement, mais je leur dis comment utiliser au mieux leur voix actuelle. Votre voix est un instrument qui évolue avec le temps. Certaines femmes qui entrent en ménopause, par exemple, perdent les notes les plus aiguës. Vous ne pouvez rien y faire, alors il vaut mieux suivre le mouvement et passer à un autre type de voix.

Lorsque vous parlez à un étranger au téléphone, pouvez-vous deviner son âge à partir de sa voix ?

Quel âge ai-je ?

Hmm… entre 35 et 50 ans ?

Je suis un peu plus âgé. Les gens se trompent facilement. J’en sais beaucoup sur la technique vocale, alors je l’applique et j’active mes notes aiguës pour paraître plus jeune. Vous faites la même chose quand vous êtes au téléphone, que vous en soyez conscient ou non. Avec vous, j’entends une intonation sûre et vivante – vous pourriez avoir la vingtaine ou la trentaine.

Vous avez raison, j’ai la vingtaine. Avec la bonne technique, vous pouvez paraître plus jeune ?

Absolument. J’ai traité un homme âgé il y a quelque temps qui a commencé à avoir un son différent assez rapidement. Sa femme, qui était venue avec lui, s’est mise à pleurer. « Tu parles comme avant ! » lui a-t-elle dit.

Certaines langues sont-elles meilleures pour la voix que d’autres ?

Parfois. La voix de certaines personnes s’améliore lorsqu’elles parlent anglais ou français, car ce sont des langues à la sonorité beaucoup plus ouverte.

Merci, Michel.

VICE France est sur Twitter, Instagram, Facebook et sur Flipboard.