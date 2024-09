L’agence Magnum met en vente près de 100 tirages à 100$

Entre aujourd’hui et vendredi, la légendaire agence Magnum met en vente une sélection de photos prises par ses plus illustres photographes et répondant à l’adage de son fondateur Robert Capa : « If your pictures aren’t good enough, you’re not close enough. »



Martin Parr

Cette vente s’appelle donc Au Plus Près et parmi les précieux tirages, on trouve les clichés de Martin Parr, Antoine d’Agata, Steve McCurry, Leonard Freed, Stuart Franklin, Raymond Depardon, Bruce Davidson ou bien encore Capa lui-même. Il y en a pour tous les goûts, des scènes d’immersion en plein combat, des journées de farniente anglaises, des gens qui s’embrassent, des corps nus et des corps morts.

Elliott Erwitt

Chaque tirage est accompagné d’un texte du photographe qui explique son choix et son rapport à la proximité dans son travail. Si tout cela ne vous n’a pas encore suffi, sachez qu’il ne vous en coûtera que 100$.

Antoine d’Agata

Nikos Economopoulos

Cristina Garcia Rodero

Stuart Franklin

Pour vous rendre à la vente, cela se passe ici jusqu’à vendredi.