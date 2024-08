Laissez le trap méditerranéen de Pazoh enjailler votre été

Il y a une tradition dans le hip-hop à laquelle on ne déroge pas : les hymnes street rap de l’été se doivent d’être simples, accrocheurs et rassembleurs. Dans cet esprit, Lesk et Pazoh ont tout compris, et ça s’entend dans leur nouveau morceau, 30-6.

Originaire de Montréal, le rappeur Pazoh est fortement influencé par l’aspect multiculturel de sa ville, et puise directement son inspiration du melting pot culturel qui l’entoure. Dans son enfance, son éducation musicale a été autant influencée par des rythmes afro-antillais que par les grands de la chanson française. Inspiré par l’amalgame des sons qui ont bercé son enfance, il souhaite façonner ceux du futur. Avec 30-6, Pazoh saisit l’occasion de célébrer le quartier d’Outremont où lui et son crew ont grandi, et leur vie de tous les jours.

Videos by VICE

Sans donner dans le gangster rap cliché, le rappeur reste dans le léger, avec un refrain qui vous restera coincé dans la tête. Le morceau est fortement efficace, avec une durée de moins de deux minutes. Du côté vocal, on retrouve dans les raps de Pazoh des influences variées, adoptant parfois un flow de banlieue parisienne, avant qu’il switch up avec des triolets de trap d’Atlanta. La solide production, signée par le producteur local et ami d’enfance de Pazoh, Lesk, commence avec un sifflement qui rappellera Chill Bill, le morceau de Rob $tone qui avait dominé l’été 2015.

Pour plus d’articles comme celui-ci, inscrivez-vous à notre infolettre.

La chanson et le vidéoclip de 30-6 ont été enregistrés lors d’un voyage à Marseille (où il travaillait sur des collaborations avec le collectif Money Maker Clan), un choix qu’a fait Pazoh parce qu’il appréciait l’oxymore de parler de son quartier alors qu’il en était aussi loin, et pour mieux faire face à son inconfort de ne pas être à la maison, qui a été ultimement éclipsé par son excitation de faire de la musique.

Avec un été rempli de spectacles et de nouvelles chansons, ainsi que l’approbation de rappeurs locaux plus établis, on peut présumer sans risque de se tromper qu’on n’a pas fini d’entendre parler de lui.

Billy Eff est sur internet ici et là.