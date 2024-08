L’alphabet de Star Wars (mais pas pour les geeks)

A = A LONG TIME AGO IN A GALAXY FAR, FAR AWAY

Les lettres s’illuminent et le texte jaune défile pour disparaître dans l’espace. C’est ainsi que commence chaque épisode de la série. Bien que déjà dépassés dans les années 1970, ces effets spéciaux typographiques avaient leur succès. Et ils fonctionnent toujours comme par enchantement, sacrebleu ! N’oubliez pas, au-delà des courses et des explosions, toute l’histoire n’est qu’un immense conte qui parle de pères et de fils, de bien et de mal, dans un endroit très lointain, il y a bien longtemps.

B = BLAST !

Il faut bien sûr admettre que dans cette galaxie très lointaine, il y a bien longtemps, se baladaient, comme par hasard, de nombreuses personnes, qui, comme par hasard, parlaient toutes anglais. Mais aussi que bon nombre d’aliens ressemblaient assez bien à des humains, avec des bras et des jambes, et maîtrisaient généralement l’anglais aussi. Jusque là, pas de problème. Par contre, ce qui est réellement invraisembable, c’est leur façon de jurer en anglais. Si quelqu’un brandit un pistolet laser devant vous, tout être normalement constitué aurait tendance à s’écrier « motherfucker ! » ou une autre injure qui vient des tripes. Eh bien non, dans Star Wars, ils se limitent à « Blast ! ». Allons bon ! Il s’agit toutefois du seul petit bémol en matière de crédibilité.

C = CHEWBACCA

Certes, nous ne viderions pas son siphon de douche, mais cette boule de poils reste l’un de nos personnages préférés. Sa voix a été créée à l’époque par le technicien Ben Burtt, qui a mixé pour ce faire les sons de chameaux, d’ours, de morses, de lapins, de tigres et de blaireaux. Et nous savons de quoi nous parlons. Chewie est maintenant passé du rang de copilote à celui de pilote, car Han Solo n’est plus depuis l’épisode VII.

D = DISNEY

Tous ceux qui ont crié au scandale en 2012 au moment de la reprise de Lucasfilm par Disney, se sont mis le doigt dans l’œil. Les épisodes de un à trois, où l’on a touché le fond avec le personnage de Jar Jar Binks, font pâle figure à côté de l’épisode Le Réveil de la Force de 2015. Comme nous l’avons dit, Star Wars est un conte et Disney en connaît un rayon dans ce domaine.

E = EMPIRE

Les méchants sont des milliers, ils portent toujours des vêtements sobres (de préférence noirs, blancs et rouges), croient en un royaume éternel, s’autoqualifient de « stormtroopers » et n’hésitent pas à exterminer des groupes de population entiers. Mais attendez, ça ne vous rappelle rien ?

F = FAMILLE

Ce n’est pas un hasard si le nouveau Star Wars sort aux environs de Noël. Ainsi, tous les enfants geek du monde entier pourront aller le voir avec leurs pères geek (pardon aux mamans) pour passer un bon moment en famille. Pour les uns, il s’agit d’un divertissement high-tech, pour les autres, d’un moment de pure nostalgie.

G = GEORGE LUCAS

Francis Ford Coppola et George Lucas étaient amis de longue date avant de devenir célèbres et c’est Coppola qui a aidé son camarade à créer son premier film de science-fiction pour le moins étrange, intitulé THX 1138. Francis a récemment confié qu’il regrettait que George se soit ensuite perdu dans la franchise Star Wars, car il ne tourne plus de films expérimentaux. Euh… Allô ? THX 1138 ? Quelqu’un ?

H = HAN SOLO

Dans le premier épisode de Star Wars en 1977, les trappes du Faucon Millenium étaient encore actionnées avec des câbles et une poulie. Quand Harrison Ford a été rappelé en tant que grand-père Han Solo pour Le Réveil de la Force, il n’avait pas vu venir qu’ils avaient rénové l’intérieur du vaisseau. « Hé, mais pourquoi ce bouton est-il là ? », entend-on dire avant que la lourde porte hydraulique se referme. Ford s’est cassé la jambe, les fans se sont bien marrés et Disney a payé deux millions de dollars à l’issue du procès qui a suivi. Ensuite, peu après le tournage de l’épisode Les Derniers Jedi, la princesse Leia trépassait, mais cette fois, pour du vrai. Il se passe toujours quelque chose.

I = INCESTE

Pas au sens propre, évidemment, mais quand même ! Les liens familiaux dans la série Star Wars peuvent se résumer comme ceci : lorsque vous rencontrez une personne importante et que vous ne savez pas qui c’est, il s’agit certainement de votre frère, sœur, père ou mère.

J = JEDI

En anglais, le pluriel de Jedi est Jedi. On ne sait donc pas si le titre The Last Jedi fait référence à un Jedi (Rey ou Luke) ou à tous les Jedi, une bonne fois pour toutes. Eh oui, il y a de quoi se casser la tête !

K = KYLO REN

Les avis sur le sex-appeal d’Adam Driver sont partagés : 60 % le trouvent beau, tandis que 40 % n’osent pas encore l’avouer. Même quand il torturait Rey dans Le Réveil de la Force, on voyait toujours le petit ami à moitié nu de Lena Dunham dans Girls, toujours un peu torturé avec ses lèvres pulpeuses ultra sexy. Mmmh ! Sur le plan émotionnel, il a du mal à tuer son père, reste à savoir si sa mère, la princesse Leia, sera la suivante sur la liste. Ce serait assez pratique pour la production, puisque Carrie Fisher n’est plus et que des simulations 3D peuvent coûter cher dans le cas d’un épisode IX éventuel.

L = LUKE SKYWALKER

Convaincre Mark Hamill de participer à un nouvel épisode de Star Wars n’a pas été une mince affaire. Après la première trilogie (1977-1983), celui-ci a enchaîné les seconds rôles et les comédies musicales virant au flop pendant 30 ans, ce qui a commencé à l’agacer. Mais les autres acteurs présents dès le départ étant d’accord, il n’a pas voulu faire de chichis. C’est ainsi qu’en 2015, il a commencé un régime et a repris l’entraînement, pour s’étrangler avec son café en découvrant le scénario de l’épisode Le Réveil de la Force. Son apparition dans ce film consistait uniquement à se tenir debout sur un rocher et à abaisser sa capuche dans les dernières secondes. Mais heureusement, l’histoire tourne vraiment autour de lui (et de sa barbe) dans Les Derniers Jedi.

M = MON CALAMARI

Un amiral dans un col roulé blanc, avec une tête de poisson : personne n’aurait pu prévoir que l’Amiral Ackbar de la planète Mon Calamari deviendrait l’un des chouchous du public. Il l’est cependant devenu, il l’est toujours et il est à nouveau de la partie, youpie !

N = NOMS

Pourquoi les noms des personnages Star Wars sont-ils aussi compliqués ? Obi-Wan Kenobi, Maz Kanata, Jango Fett, Jabba le Hutt : qui peut bien avoir inventé ces noms et, surtout, peut-on les replacer au Scrabble ?

O = OUPS

Au début de Star Wars, George Lucas faisait tout pour gagner de l’argent. Mais c’est avec le téléfilm Au temps de la guerre des étoiles qu’il a touché le fond. Nous y découvrons la femme et les enfants de Chewbacca, et la princesse Leia y chante des chansons de Noël. Profondément honteux, Lucas a certes tenté de retirer le film de la circulation, mais qu’on le veuille ou non, ce dernier est devenu un grand classique pour tous les amateurs de spectacles de Noël avec des aliens, où l’on peut même voir un programme culinaire.

P = PORG

Le Porg est le nouvel alien adorable du film : moitié macareux, moitié Pokémon, à croquer ! Les spéculations vont bon train sur Internet pour savoir s’il est vraiment comestible, étant donné que la bande-annonce laisse croire que Chewbacca a une plume au coin de la bouche.

Q = QUEEN AMIDALA

Tout simplement parce qu’on l’oublie parfois : la mère de Luke et Leia. Incontestablement le personnage portant les plus beaux vêtements, mais aussi les plus coûteux, de toute la série.

R = ROBOTS

Les droïdes de Star Wars ont toujours été un vrai bonheur. D’ailleurs, les chamailleries entre le rebelle R2-D2 et C-3PO, toujours mal huilé, sont entrées dans la légende. BB-8, la boule avant-gardiste, était également la vedette dans Le Réveil de la Force. Jouent également dans cette épisode : 2BB-2, BB-4, BB-8, BB-9E, C-3PO, R2-D2, R4-X2, Y5-X2. Vous savez déjà quelles figurines vous pouvez demander pour Noël.

S = SHADOWS OF THE EMPIRE

Shadows of the Empire était un livre, une bande dessinée et un jeu N64, basé sur les évènements qui se sont produits entre L’Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi. L’histoire tourne autour de Leia qui cherche Han, congelé dans la carbonite, et du contrebandier Dash Rendar qui ressemble à Han, mais n’est pas Han, puisque celui-ci est dans la carbonite. Cela n’en a peut-être pas l’air, mais toute la trame est de meilleure qualité que n’importe quel film de la série préquelle.

T = TRAILER

Il faut urgemment faire appel aux Russes et à Julian Assange, car Disney/Lucasfilm parvient toujours à garder secret le scénario du nouveau film, à l’exception des noms des robots (voir R = robots). Par conséquent, nous devons nous contenter de la bande-annonce, qui nous induit toujours en erreur. Dans le cas présent, on essaie de nous faire croire que Rey envisage de passer du Côté Obscur en concluant un marché avec Kylo Ren. Oui, oui, on y croit.

U = UNIVERS

Nous ne parlons pas de la galaxie très lointaine, mais bien de l’univers qui a été créé à côté des films. Les geeks dépensent des fortunes pour un mini-réfrigérateur Han Solo, un peignoir Chewbacca, un cours de combat au sabre laser, des bonbons obscènes en forme de langue de Jar Jar, une boîte à pain R2-D2 de 1977, une guitare Faucon Millennium ou un grille-pain Dark Vador.

V = VADOR

Le nom de Dark Vador provient des premières ébauches de George Lucas. Il affirme lui-même qu’il existe un lien avec le mot néerlandais « vader », mais les mauvaises langues prétendent qu’il était raillé à l’école par un grand malabar baraqué du nom de Gary Vader. Et le Dark ? Il allait tout simplement bien avec Vador.

W = WOOKIEEPEDIA

La version Star Wars de Wikipédia. Commencez par cliquer sur explore random page pour tomber sur les arbres généalogiques des Ewoks, les fruits de mer de Mon Calamari et le nombre de membres du personnel d’un poste de douane à Tiragga. Les informations compilées sur Wookieepedia sont littéralement sans fin, mais aussi sans aucun sens pour le commun des mortels.

X = X-RATED

Il existe déjà une vingtaine de parodies de Star Wars, comme How the Sith Stole Christmas, George Lucas in Love et Brazilian Star Wars. La seule qui soit vraiment drôle reste La Folle Histoire de l’espace de 1987, avec le personnage fantastique de Pizza the Hutt. Il existe des tas d’autres productions classées X que vous pouvez googliser. Nous attendons encore Sith On My Face et Star Wars: A New Hole.

Y = YADDLE

Yaddle est la version féminine de Yoda. Elle porte une tresse. Et non, elle ne figure pas au casting du nouveau film, Dieu soit loué !

Z = ZBAM !

Avançons un peu dans le temps. L’épisode IX sera le dernier en 2019, sans titre pour l’instant. Cependant, étant donné que personne ne peut survivre un an sans Star Wars, nous aurons un spin-off en 2018 qui s’intègre dans la grande histoire, comme le Rogue One de l’année dernière. Il portera sur la jeunesse de Han Solo et sera intitulé Solo (oui, vous avez bien lu). Espérons que ce soit sans Harrison Ford.

