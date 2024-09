L’alt-right pense que Wolfenstein : The New Colossus défend le racisme anti-blanc

Dimanche soir, l’éditeur de jeux vidéo Bethesda Softwork a dévoilé ses prochaines sorties au cours d’une conférence de presse pré-E3. L’une d’entre elles, Wolfenstein : The New Colossus, reprend une recette que les joueurs de FPS apprécient depuis déjà plusieurs décennies : le massacre de hordes de Nazis.

Super, dites vous. Après tout, quel genre de trouble-fête oserait râler contre le meurtre virtuel de bidasses à croix gammée ? Malheureusement, vous sous-estimez les zinzins d’Internet. Pour ces derniers, The New Colossus pose problème parce qu’il dégrade les Nazis et véhicule un message “anti-blanc” – et pas parce qu’il banalise les horreurs de la Seconde guerre mondiale ou parce qu’il valorise éhontément la violence, ce que nous aurions pu entendre.

Videos by VICE

Voici quelques exemples recueillis par Motherboard sur 4chan, Reddit et Youtube, sous la bande-annonce du jeu :

“En tant que fan de la licence, je perçois ça comme un changement de cap. Le jeu abandonne le thème du combat grand-guignolesque contre un régime politique brutal pour adopter les positions pro-communistes et anti-blanches du Twitter politisé. Les gens ne sont pas énervés parce que des Nazis se font tuer dans Wolfenstein, ils sont énervés parce que le jeu ressemble plus à une attaque contre les blancs, le capitalisme et les valeurs américaines traditionnelles”.

“Et parce que les Juifs de Bethesda se sont mis en tête de détruire l’industrie du jeu vidéo en la noyant dans un propos politiquement correct de pédale.

/pol est la dernière ligne de défense. Si nous tombons, l’industrie du jeu vidéo disparaît.

Vous pensez qu’un seul de ces cocus achète des jeux ? Ils veulent juste ruiner l’industrie…”

“Cette pute noire à Afro qui taxe cet homme blanc de garçon blanc… Toujours plus d’attaques contre les personnes blanches.”

“>Traite tous les gens que tu n’aimes pas de Nazi

>Les blancs sont littéralement diabolisés en Amérique

>Traite les blancs qui s’insurgent contre le racisme anti-blanc de Nazis

>Demande-toi pourquoi les gens s’énervent face à un jeu dans lequel on tue des Nazis parce que les blancs savent qu’ils seront comparés à eux.

C’est comme ça qu’on créé des racistes.”

“Ce jeu ressemble à un rêve érotique pour SJW. Du combat contre (d’authentiques) nazis, des femmes noires racistes envers les blancs et une “résistance” qui va vraisemblablement triompher à la fin de l’histoire.”

“Oy vey goyim ! Viens jouer à Juifenstein et tuer ces vilains, vilains Nazis !! Et peut-être même quelques membres du Klan parce que tu sais, tu peux nous croire, petit goy, c’est la même chose, tous blancs et tous racistes !!1!11”

“Wolfenstein 3D : Incarne un commando polonais cool et fume des Nazis pendant la Seconde guerre mondiale.

Wolfenstein TNO : Incarne un commando polonais cool et fume des Nazis dans le monde du Maître du Haut Château.

Wolfenstein II : “Un Combattant Allié Blanc dans l’Amérique de Drumpf : The Game – Cinématiques marxistes comprises”

Wolfenstein : The New Colossus est le préquel du Wolfenstein : The New Order de 2014, qui est lui-même une reprise du célèbre Wolfenstein 3D de 1992, un jeu de tir à la première personne qui a largement contribué à lancer son propre genre. The New Colossus ne diffère pas vraiment de ses deux prédécesseurs : son histoire se déroule dans un univers parallèle où les nazis ont gagné la Seconde guerre mondiale et occupent les États-Unis. Dans la peau de William “B.J.” Blazkowicz, le joueur lance un mouvement de résistance et tue un grand nombre de Nazis sous un déluge de tripes.

Bon. A quel moment tout ceci offense-t’il les membres de l’alt-right ? Leurs reproches concernent notamment une séquence de la bande-annonce dans laquelle deux membres du Ku Klux Klan copinent avec un officier nazi. Nous avons repéré plusieurs commentaires qui s’indignent de ce rapprochement. Leur raisonnement : ce que les Nazis ont essayé d’accomplir et ce que le Ku Klux Klan croit n’ont rien à voir. En même temps, aucun des auteurs n’a formulé de remontrance à l’endroit des Nazis.

Un autre passage a défrisé les alt-righters. Quelque part au milieu de la bande-annonce, deux personnages ont un échange musclé avec William Blazkowicz : une afro-américaine qui semble occuper une place importante dans la résistance et un Sudiste qui mentionne le “prolétariat” avant de pester contre Wall Street et l’impérialisme. Pour la foule indignée, la première est raciste vis-à-vis des blancs et le second est un communiste, ce qui est encore pire qu’être Nazi.

Pour finir, on pourra constater qu’en 2017, les cultures d’Internet et du jeu vidéo permettent à certains individus de défendre ouvertement les Nazis. Comme l’a écrit Whitney Phillips, l’auteure de The Ambivalent Internet, dans un article pour Motherboard, il est difficile voire impossible de séparer les commentaires qui défendent sincèrement les Nazis de ceux qui cherchent juste à épater le bourgeois. Mais au fond, cela n’a pas d’importance. L’effet est le même : quelque part sur Internet, une horde bruyante et impénitente martèle qu’il est injuste de représenter les Nazis comme les méchants de l’histoire.