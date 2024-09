L’apnée, une ouverture sur un monde mystérieux

Je suis Vincent Mathieu, champion du monde d’apnée et instructeur professionnel de cette magnifique discipline. L’apnée ouvre sur un monde extraordinaire. C’est une quête des sens, une leçon de vie. C’est la découverte d’un univers fascinant pour apprendre à mieux se connaître et repousser sans cesse les limites physiologiques connues.

Aujourd’hui et afin d’aborder l’apnée comme il convient, dans toute sa beauté et son élégance, dans toute sa complexité et son potentiel, je ne parlerai aucunement de titres ou de records, de compétitions ou même de notion de performance. Je vais plutôt tenter de répondre à cette simple question : pourquoi faire de l’apnée ?

Vincent Mathieu, lors d’un stade à La Réunion. Photo Eclipse-freediving.

Les premiers pas en apnée, c’est un peu comme lorsque vous étiez enfant et que vous avez appris à faire du vélo pour la première fois. La notion d’équilibre et les repères sont complètements bouleversés : le haut, le bas, la droite, la gauche, la sensation de pesanteur. Il nous faut réapprendre à nous mouvoir et reconsidérer totalement notre orientation dans l’espace et le temps. Il faut évoluer avec cet environnement aquatique et stimuler ces facultés que nous avons oubliées mais qui restent profondément présentes et cachées au sein de nos gênes, une sorte de régression vers un état plus primitif.

Lorsque nous sommes en apnée, cet héritage génétique de notre évolution se réveille et s’active. Des réflexes physiologiques d’adaptation à la pression et au manque d’oxygène se mettent en place. Ce sont les mêmes réflexes que ceux observés sur les mammifères marins et les tortues. Notre rythme cardiaque diminue et notre système tout entier se met à l’économie. Le rayonnement magnétique de notre cerveau est modifié. Le sang n’alimente plus les membres périphériques (bras et jambes) pour ne plus irriguer que les organes vitaux comme le cœur, le cerveau et les poumons.

Au début, ces réflexes peuvent être bouleversants. Cela est généralement dû au fait que nous ne sommes pas encore familiers avec ces nouvelles sensations. Nous parlons ici d’adapter et de modifier le fonctionnement physiologique de notre organisme. Bien entendu, cela demande du temps. La création d’adaptation physiologique nécessite de la régularité et énormément de temps afin de créer des réponses aiguës et durables. Tout le cheminement de l’apnée se trouve ici. L’adaptation à un mode de fonctionnement aquatique.

Vincent, toujours à La Réunion. Photo Eclipse-freediving.

Dans l’eau, le poids de notre corps ne nous appartient plus, tout est beaucoup plus fluide, plus rond, plus élégant. Lorsque l’on plonge, le contact avec l’eau amplifie les sensations. Nous sommes plus à l’écoute, plus attentifs aux messages que nous envoie notre corps. Ce voyage initiatique et introspectif vous est propre et vous appartient.

Saviez-vous que l’eau de mer et le plasma sanguin, si ce n’est la concentration en iode, ont une composition similaire en termes de minéraux et d’oligo-éléments ? Elle peut même être utilisée en intraveineuse comme substitut.

L’environnement aquatique nous apparaît comme un milieu étrangement maternel. Il n’y pas si longtemps nous avons tous baignés environ 9 mois dans du liquide amniotique, ce liquide protecteur et nourricier. Le témoignage de cette vie pré-terrienne en est le réflexe natatoire des nouveau-nés. Lorsqu’un bébé est plongé dans l’eau, il ferme automatiquement l’entrée de ses poumons et se met à nager de manière instinctive comme peuvent le faire tous les mammifères à leurs débuts. Une nouvelle preuve que notre fonctionnement instinctif a été façonné pour évoluer dans ce milieu liquide.

Pourquoi faire de l’apnée ? La première réponse à cette question serait pour les sensations extraordinaires et uniques que nous pouvons apprécier et expérimenter. Un cocktail indescriptible d’émotions, qu’il n’est possible de ressentir qu’au sein de cet environnement liquide. Aujourd’hui, si je souhaite tenir plus longtemps et aller plus profond vers les abysses, c’est parce que les nouvelles sensations que je ressens sont toujours plus belles que les précédentes.

Vincent, en plein kiff. Photo Eclipse-freediving.

Rassurez-vous cependant quant à mon discours car nous sommes très loin des clichés du Grand Bleu (1988) qui mettent en avant des apnéistes éprouvant des difficultés à vouloir remonter à la surface. Nous avons tous conscience du chemin qu’il nous reste à parcourir pour remonter, et cela, notamment, pour pouvoir recommencer par la suite.



Pourquoi faire de l’apnée ? Pour la recherche d’un mode de vie sain et proche de la nature, pour un besoin d’apprendre à se faire confiance, pour tenter de canaliser ses appréhensions ou ses émotions, pour la recherche d’une harmonie avec la nature, pour pratiquer l’une des disciplines sportives les plus complètes qui soient, pour simplement le plaisir des sensations. Quelles que soient vos aspirations ou votre démarche de vie personnelle, l’apnée contribuera immanquablement à votre cheminement.

L’apnée est une invitation à se découvrir, à découvrir les autres ainsi que l’océan. Laissez vous bercer par le rythme de l’eau et venez tenter l’expérience sans plus attendre.