L’apocalypse est prévue ce week-end et Supreme LTM nous en donne un avant-goût

Vous ne vivez pas à Montreuil ? Vous avez tort. Vous n’avez jamais mis les pieds à Montreuil ? C’est impardonnable. Vous souhaitez vous racheter et réparer cette funeste erreur ? Alors notez en très, très gros, la date du samedi 30 septembre sur votre agenda : pendant 24 heures, le Red Bull Music Academy Festival Paris investira la ville la plus débridée du 93, pour une nuit qui s’annonce furieuse et échevelée, avec pas moins de 3 soirées et 2 installations en simultané. L’occasion de croiser, dans le désordre, Zombie Zombie, Marie Davidson, Not Waving, AZF, Simo Cell, Hugo Mendez, Émile Omar, Le Villejuif Underground, Bryan’s Magic Tears, Nova Materia et Laetitia Sadier dans quelques-uns des endroits les plus électriques de Montreuil (Le Chinois, La Marbrerie, La Parole Errante).

Pour nous donner un avant-goût de l’apocalypse à venir, Supreme LTM (alias Charles Crost et Durebise, les deux lascars derrière le label Le Turc Mécanique) nous a envoyé une mixtape intitulée Maximum Energy, préfigurant son set de samedi au Chinois, où le duo se produira aux côtés des deux meilleurs groupes français en activité à cet instant très précis – je veux bien évidemment parler du Villejuif Underground et de Bryan’s Magic Tears. La mixtape est juste en-dessous, la tracklist est un peu plus bas et la programmation complète d’Une Nuit À Montreuil est disponible en fin de page. Soyez bien certains d’être là (ou regrettez-le amèrement).



Videos by VICE

Tracklist :

Gomme – Ligne Deux

Scrotum Poles – Radio Tay

ISS – It’s a Chore

Feedtime – Social Suction

Glue – Hunger

Hammer Damage – Laugh

Una Bestia Incontrolable – Nou Mon

Exit Order – Clear The Dust

Orden Mundial – Porque Las Droguas Son Veneno / Estado des Alerta

White Hex – Waves

Society Nurse – Junk Existence

Minor Threat – 12XU

Andy Human & The Reptoids – Refrigerator

X Ray Pop – L’eurasienne

Constance Chlore – Dignité

Supérieur – Colonies (Arschloch Sardoom Mix)



Toute le programmation et les infos d’Une Nuit À Montreuil sont disponibles ici.



Tous les détails de la soirée du Chinois, où se produiront Supreme LTM, sont disponibles là.