Tour de France : l’Alpe d’Huez, la petite Ibiza des montagnes

Ils grimpent, ils souffrent, ils en bavent, et on adore ça. Bienvenue sur l’ascension de l’Alpe d’Huez, vingt et un virages et 175,5 km de sueur. Une étape résumée ainsi par Fuego, coursier à vélo le plus rapide de France et star de notre show « Dans le fossé » : « L’Alpe d’Huez ? C’est le Vietnam, avec des montées ». Ici, c’est la guerre, ça saigne, et forcément, tout le monde veut assister au show.

Étape la plus éprouvante, l’Alpe d’Huez est aussi la plus bondée. On s’entasse dans les lacets, on sort les sound systems et on galope sur les routes : en gros, c’est le Pacha Club d’Ibiza perché à 1850m d’altitude. Là, chacun ses habitudes, il existe même un virage traditionnellement réservé aux hollandais, et réputé pour tout retourner.

Ce public d’énervés, Anthony Perez (Cofidis) ne s’en remet pas. Anthony est ce qu’on appelle un « rookie », un jeune premier et il court cette année son tout premier Tour de France. Arrivé à l’Alpe d’Huez, il a confié à Steph, notre host maison : « Je les entends encore gueuler ».

