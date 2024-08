Le burger au shawarma de poulet

Portions : 4

Préparation : 15 minutes

Temps total : 35 minutes

Ingrédients

450 g de poulet haché

100 g de feta

50 g d’amandes effilées toastées

2 c. à soupe de menthe hachée, et quelques feuilles en plus

2 c. à soupe de persil haché, et quelques feuilles en plus

2 c. à café de sumac

1 1/2 c. à café de sel

4 c. à soupe de jus de citron

2 c. à café de gélatine nature en poudre

225 g de yaourt grec

du poivre fraichement moulu

2 c. à soupe d’huile d’olive

1/4 d’un petit oignon rouge finement tranché

4 buns briochés

Instructions

1. Dans un grand bol, mélangez le poulet avec la moitié de la feta, les amandes, la menthe hachée, le persil, le sumac et le sel. Dans un petit bol, mettez la gélatine dans 2 cuillères à soupe de jus de citron, puis ajoutez-la dans le bol avec le poulet. Mélangez bien le tout avant de former 4 galettes à placer sur un plateau. Réservez au frigo avant utilisation.

2. Pendant ce temps, mélangez la feta restante dans un bol avec le yaourt grec et assaisonnez avec du sel et du poivre. Ajoutez le jus de citron et couvrir. Réfrigérez jusqu’à utilisation.

3. Arrosez l’extérieur des galettes de poulet avec un peu d’huile et mettez-les à griller sur une poêle ou un gril, en retournant une fois, jusqu’à ce qu’un thermomètre inséré dans la galette indique 75° (environ 8 minutes si vous n’avez pas ce genre de matos). Arrosez l’intérieur des pains avec de l’huile et faites-les griller pendant 2 minutes. Garnissez la moitié inférieure de chaque pain avec une galette et recouvrez d’un peu de sauce au yaourt. Mélangez 2 cuillères à soupe d’huile et le reste de la cuillère à soupe de jus de citron avec les herbes entières, l’oignon, le sel et le poivre. Placez-les sur les galettes et sur le petit pain. Servez immédiatement.

