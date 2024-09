Le burger végan au steak de betterave

Portions: 6

Préparation: 1 heure

Total: 1 heure

Ingrédients

3 petite betteraves, pelées et hachées

½ tasse d’haricots noirs crus ou 1 tasse et demi d’haricots noirs cuits

1 tasse de riz cuit

1 poignée de graines de courge

1 tasse de champignons, découpés

½ tasse d’oignon jaune émincé

2-3 gousses d’ail

1 cuillère à café de thym

2 pincées de sel

1 pincée de poivre

2 tasses d’eau

1 cuillère à soupe + 1 cuillère à café d’huile d’olive

pour la sauce truffée à la noix de cajou :

1 tasse et demi de noix de cajoux (faire détremper pendant la nuit)

1 cuillère à soupe d’épices Miso

1 cuillère à soupe d’huile de truffe

2 pincées de poudre d’oignon

1 pincée de poivre blanc

1 pincée de sel

¼ de tasse de bière

¼ de tasse d’huile de noix de coco fondue

pour la mayonnaise épicée :

2 tasses de mayonnaise (vegan ou normale)

2-3 cuillères à soupe de sauce chili (Sriracha, Tabasco, Chipotle)

pour assembler le burger :

la sauce truffée à la noix de cajou

la laitue

la mayonnaise au chili

les pickles de légume

les tomates

Instructions

1. Pré-chauffer le four à 200 degrés. Placer les betteraves hachées sur une plaque tapissée de papier cuisson et faire cuire pendant 20 minutes jusqu’à qu’elles soient tendres. Retirer et mettre de côté. Verser les haricots noirs dans une petite casserole remplie des deux tasses d’eau. Faire bouillir puis réduire à température moyenne et laisser mijoter pendant 2 heures jusqu’à ce que les haricots soient tendres. Ces étapes peuvent être faites la veille.

2. Faire chauffer une cuillère à soupe d’huile dans une large poêle à feu vif. Ajouter l’oignon émincé, les champignons, les betteraves et le thym et cuire pendant 20 minutes. Les betteraves, les oignons et les champignons devraient ramollir.

3. Une fois que tous les ingrédients sont prêts, faire les burgers ! Mettre les graines de courge dans une blender et mixer jusqu’à ce que ça devienne une poudre. Puis, ajouter les betteraves, le riz, les oignons, les champignons et mélanger. Ajouter les haricots et continuer de mixer jusqu’à ce que soit bien fluide mais pas complètement pâteux. Retirer le mélange du blender et placer dans un grand bol.

4. Faire chauffer la cuillère à café d’huile d’olive restante, à feu vif. Diviser le mélange en six galettes de burger et frire chaque côté pendant 5 minutes, jusqu’à que les bouts se dorent. Vous pouvez aussi griller le pain avec de l’huile d’olive infusée à l’ail et un peu de sel.

5. Pour la sauce truffée à la noix de cajou, rincer et égoutter les noix de cajou. Dans un blender, mélanger les noix de cajou aux épices miso, l’huile de truffe, la poudre d’oignon, le poivre, le sel et la bière jusqu’à ce que ça devienne crémeux. Ajouter l’huile de noix de coco fondue. Placer dans un container hermétique et laisser à température ambiante pendant 24h. Remuer, puis laisser au froid pendant la nuit.

6. Pour la mayonnaise au chili, ajouter la sauce au chili à la mayonnaise végan et mélanger.

7. Assembler les burgers vegan dans les petits pains avec de la laitue, des tomates, la sauce truffée et la mayonnaise végan !

Tiré de How-To : Comment faire un burger végan