Le burrito végan au faux poulet teriyaki

« Les végans aussi ont le droit à un truc bien décadent »

Portions: 4

Videos by VICE

Ingrédients

pour le riz basmati rice :

2 tasses de riz basmati (pas cuit)

3 tasses 1/2 d’eau

2 cuillères à café de sel

100 grammes de petits pois surgelés

2 cuillères à café de beurre Earth Balance ou d’huile de coco

1 cuillère à café de graines de cumin

1/2 cuillère à café de graines de moutarde noire

1 cuillère à café de gingembre frais et râpé (sans la peau)

1 cuillère à café de curcuma

1/3 de tasse de noix de cajou ou de pistaches rôties

pour le burrito :

2 cuillères à café d’huile de coco

1 cuillère à café de gingembre frais et râpé (sans la peau)

1 paquet de lamelles de poulet végan teriyaki

1/2 tasse de poivrons rouges, coupés en petits morceaux

1/2 tasse de poivrons verts, coupés en petits morceaux

Des tortillas au blé complet

1 tasse de crème aigre sans lactose ni OGM

2 tasses de fromage sans lactose râpé

2 tasses d’épinards, lavés et finement émincés

2 tomates moyennes, coupées

2 avocats mûrs, coupés

Instructions

1) Pour le riz basmati : nettoyer le riz et laisser tremper pendant 15 minutes. Répéter l’opération et laisser sécher 15 minutes supplémentaires. Mettre l’eau, le sel et les petits pois dans une casserole à feux vif et porter à ébullition. Réchauffer le beurre ou l’huile de coco dans une poêle et faire frire les graines de cumin et de moutarde à feu moyen. Quand les graines de cumin deviennent marron et celles de moutarde s’ouvrent, ajouter le gingembre et le curcuma. Remuer les épices pendant 30 secondes jusqu’à ce qu’elles se mélangent. Ajouter le riz et continuer de remuer pendant 2 minutes pour que le riz et les épices forment un ensemble homogène et légèrement toasté. Verser l’eau bouillante dans le riz et ajouter les noix. Remuer et couvrir à feu très doux. Ne pas soulever le couvercle. Cuire jusqu’à ce que le riz ait absorbé toute l’eau (approximativement 18 à 20 minutes).

2) Pour les burritos, préchauffer votre four à 200 degrés Celsius. Faire revenir l’huile et le gingembre pendant 30 secondes avant d’ajouter les lamelles de poulet. Colorer les lamelles de chaque côté pendant environ 5 minutes à feu moyen. Ajouter les poivrons et faire cuire 2 minutes jusqu’à ce qu’ils deviennent plus tendres. Remuer les lamelles de poulet et les poivrons pendant 3 minutes puis réserver.

3) Placer les tortillas sur une surface plate et recouvrir de crème aigre. Ajouter les lamelles, les poivrons, le riz, le fromage râpé et les épinards. Fermer les bords avec de la crème. Placer les burritos dans un plat huilé et faire chauffer dans le four jusqu’à ce que les tortillas prennent une teinte caramélisée (approximativement 30 minutes). Sortir et servir avec des tomates et des avocats.