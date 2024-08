Le carrot cake dans sa forme la plus classique

Portions : 10 à 12 parts

Préparation : 20 minutes

Temps total : 1 ½ heure

Ingrédients

pour le gâteau :

100 g de noix concassées

180 ml d’huile végétale type tournesol

280 g de farine

1 ½ c. à café de levure chimique

1 ½ c. à café de cannelle moulue

1 c. à café de bicarbonate de soude

1 c. à café de gingembre moulu

¼ c. à café de noix de muscade

½ c. à café de sel

200 g de sucre en poudre

180 g de sucre roux

1 c. à café d’extrait de vanille

4 oeufs plus 1 jaune d’oeuf, à température ambiante

le zeste et le jus d’une orange

175 g d’oranges confites, découpées (1 cm d’épaisseur)

5 carottes râpées

Videos by VICE

pour le glaçage :

2 barquettes de cream cheese ou fromage frais

225 g de beurre doux découpé en cubes et ramolli

380 g de sucre glace

Instructions

1. Faites le gâteau : préchauffez le four à 180 °C. Placez la moitié de votre bol de noix sur une plaque de cuisson et faites-les griller jusqu’à ce qu’elles soient légèrement dorées (5 à 7 minutes). Mettez-les de côté et attendez qu’elles refroidissent.

2. Graissez deux moules à gâteaux ronds de 20 cm avec de l’huile. Tapissez le fond de chaque plat avec du papier sulfurisé.

3. Dans un grand bol, mélangez la farine, la levure chimique, la cannelle, le bicarbonate de soude, le gingembre, la noix de muscade et le sel. Réservez.

4. Dans un autre grand bol mélangez au fouet les 3/4 de l’huile, le sucre en poudre, le sucre roux, la vanille, les œufs, le zeste et le jus d’orange jusqu’à ce que le tout soit bien mélangé. Ajoutez l’orange confite hachée et les carottes râpées et bien mélanger. Incorporez les noix qui ne sont pas grillées.

5. Versez les ingrédients liquides avec les ingrédients secs et mélangez jusqu’à obtenir un mélange homogène, en prenant soin de ne pas trop mélanger la pâte.

6. Versez la pâte uniformément entre les deux moules à gâteaux préparés. Cuire au four pendant 30 minutes – jusqu’à ce que le dessus des gâteaux soit cuit et commence à se détacher des bords et que la pointe d’un couteau plantée au centre ressorte propre. Retirez du four, déposez sur une grille et laissez refroidir pendant environ 25 minutes. Une fois que les gâteaux ont refroidi au toucher, passer le dos d’un couteau à beurre sur les côtés du moule pour détacher le gâteau, retirer les gâteaux des moules. Attendez que la grille refroidisse complètement.

7. Préparez le glaçage : battez le cream cheese jusqu’à obtenir une consistance lisse puis ajoutez le beurre et mélangez pendant une minute supplémentaire jusqu’à ce que tout soit bien lisse. Ajoutez le sucre glace et mélangez à feu doux jusqu’à ce que tout soit bien homogène, puis augmentez le feu à moyen et mélangez jusqu’à obtenir un ensemble crémeux, en raclant les parois du bol si besoin.

8. Assemblez la bête : placez l’un des gâteaux sur un support ou une assiette, recouvrez d’un peu plus de 150 g de glaçage et lissez-le en une couche uniforme. Placez le deuxième gâteau au-dessus et utilisez le glaçage restant pour givrer le haut et les côtés du gâteau. Placez au réfrigérateur pendant 15 à 20 minutes pour que la croûte se solidifie. Assurez-vous que le glaçage est bien ferme avant de le sortir et de décorer les côtés du gâteau avec les noix grillées.

Plus de recettes de cake :

Icebox Cake au chocolat et beurre de cacahuète



Le grand gâteau à la noix de coco



Le moelleux aux myrtilles

Cet article a été préalablement publié sur MUNCHIES US

MUNCHIES est aussi sur Instagram , Facebook , Twitter et Flipboard